Хмари GigaCloud на 60% базуються на платформах Lenovo 

+11

голос Tweet

Найбільший український хмарний провайдер зробив ставку на сервери та системи зберігання Lenovo.

GigaCloud - український хмарний провайдер, який допомагає компаніям впевнено переходити у хмару: просто, зрозуміло і з відчуттям підтримки на кожному етапі. Це провідний постачальник публічних і приватних хмарних рішень в Україні, зокрема хмари з GPU для штучного інтелекту. Компанія надає послуги понад 1500 клієнтів - великим корпораціям, державним установам та малому бізнесу. Сервісами на основі хмарної інфраструктури GigaCloud щодня користується понад 20 мільйонів людей.

Інфраструктура GigaCloud включає п’ять центрів обробки даних в Україні та країнах ЄС. А партнерські угоди дозволяють хмарному провайдеру будувати індивідуальні проєкти на базі 80 датацентрів у ЄС.

GigaCloud стрімко росте і розвивається - в середньому на 40% за рік.

Через постійне зростання потреб бізнесів у хмарній інфраструктурі GigaCloud потребувала розширення своїх центрів обробки даних. Викликом було те, що через війну стало набагато складніше отримувати доступ до обладнання та підтримки, необхідних для подальшого масштабування. Водночас компанія зіткнулася зі сплеском попиту з боку клієнтів, які бажають зберігати свої критично важливі системи в дата-центрах за межами України. Тож GigaCloud шукала швидкий та економічно ефективний спосіб розвитку свого бізнесу, прагнучи зберегти при цьому бездоганну репутацію надійності та безпеки.

«Кібербезпека, стійкість і безперервність бізнесу сьогодні хвилюють більшість компаній у Європі, тому нам вкрай важливо використовувати в основі наших послуг найкращі та найнадійніші технології. Оскільки дедалі більше українських клієнтів прагнуть перенести свої дані в інфраструктуру в ЄС, ми маємо швидко розвиватися як усередині країни, так і за кордоном, щоб зберегти провідні позиції на ринку, конкуруючи з іншими постачальниками хмарних послуг», - зазначив Ігор Чорнобай, керівник відділу доставлення GigaCloud.

Інвестування в потужне обладнання

Для забезпечення швидкого зростання та підтримки створення нових хмарних сервісів компанія GigaCloud вирішила розширити свої дата-центри в Києві та Варшаві серверами Lenovo ThinkSystem SR630 V2 і V3 та SR650 V2 і V3. Разом із серверами компанія також встановила системи зберігання даних Lenovo ThinkSystem DE4000H та DE6000H.

Наразі у двох дата-центрах GigaCloud встановлено понад 200 серверів і 150 пристроїв зберігання даних, й 60% цього обладнання - техніка Lenovo.

Гнучка технологія, спрощене техобслуговування

Крім масштабування своїх центрів обробки даних за допомогою інфраструктури Lenovo, компанія GigaCloud вирішила керувати всіма своїми новими системами Lenovo за допомогою Lenovo Xclarity. Це рішення для управління, яке використовується технічними фахівцями для автоматизації надання ресурсів, оперативного управління та інших рутинних завдань з обслуговування. Оператор віртуалізував переважну більшість своїх серверів Lenovo за допомогою VMware ESXi, що дало змогу швидко, безпечно та без зайвого клопоту створювати та керувати новими середовищами.

Крім того, партнерство з Lenovo дало змогу GigaCloud запропонувати гібридні рішення, які об'єднують власне обладнання Lenovo з хмарними сервісами провайдера, що забезпечує швидке розгортання за лічені дні.

«Дедалі більше наших клієнтів використовують рішення в галузі штучного інтелекту та аналітики великих даних, і нам необхідно надати їм обчислювальну потужність й швидкий доступ до даних, які необхідні для отримання максимальної користі з цих технологій, - пояснює Ігор Чорнобай. - Оскільки сервери Lenovo ThinkSystem підтримують низку потужних графічних процесорів і високочутливі віртуалізовані мережі зберігання даних, ми можемо перевершити очікування клієнтів за продуктивністю та IOPS».

Ігор Чорнобай: «Ми обрали рішення Lenovo ThinkSystem не тільки тому, що вони є провідними в галузі, а й тому, що вони неймовірно прості у використанні та управлінні. Ба більше, команда Lenovo зробила все можливе, щоб зрозуміти унікальні потреби нашого бізнесу та надати відмінну підтримку та рекомендації на кожному етапі роботи»

«Lenovo - не просто постачальник технологій, а партнер у нашому стратегічному розвитку. Інженери Lenovo завжди готові допомогти нам використати всю міць нашого обладнання Lenovo і розробити ефективні, прості в управлінні та високозахищені системні архітектури», - підкреслив Ігор Чорнобай.

Чому Lenovo

Як постачальник хмарних послуг від якого залежить робота критичних державних та бізнес систем, GigaCloud обирає тільки найкращі технологічні рішення. «Наші клієнти хочуть знати, що ми забезпечуємо захист їхніх даних і ключових додатків на надійному та перевіреному обладнанні», - коментує Ігор Чорнобай.

«Ми обрали рішення Lenovo ThinkSystem не тільки тому, що вони є провідними в галузі, а й тому, що вони неймовірно прості у використанні та управлінні. Ба більше, команда Lenovo зробила все можливе, щоб зрозуміти унікальні потреби нашого бізнесу та надати відмінну підтримку та рекомендації на кожному етапі роботи. Спираючись саме на підтримку Lenovo, ми закріпили за собою позицію провідного українського постачальника хмарних послуг», - зазначив Ігор Чорнобай.

Результати вражають

Як зазначають у GigaCloud, завдяки тому, що обладнання Lenovo було використано в основі діяльності компанії, вона може йти в ногу зі щорічним зростанням на 40%. Після збільшення потужностей своїх центрів обробки даних GigaCloud тепер може задовольнити зростаючий попит на хмарні послуги на внутрішньому ринку та в інших країнах ЄС.

При переході на інфраструктуру Lenovo хмарний провайдер зберіг SLA на 99,95% за часом безвідмовної роботи. А забезпечуючи на 30% швидшу ініціалізацію для нових середовищ, рішення Lenovo ThinkSystem допомагають GigaCloud активно розширюватися та надавати послуги з надзвичайно швидкою реакцією.

«Ми використовуємо обладнання Lenovo для підтримки переважної більшості наших сервісів уже понад чотири роки. За цей час ми жодного разу не зіштовхнулися з будь-якими проблемами та завжди могли запропонувати новим та наявним клієнтам безпечні надійні та високопродуктивні хмарні сервіси», - підсумував Ігор Чорнобай.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI