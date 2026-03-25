Ринок XR зріс на 44.4% у 2025 році завдяки домінуванню розумних окулярів з AI

Згідно з новими даними аналітичної компанії IDC, світовий ринок розширеної реальності (XR) продемонстрував стрімке зростання на 44.4% у 2025 році. Основним рушієм цього показника стало масове впровадження легких розумних окулярів з підтримкою AI, що почали витісняти громіздкі шоломи віртуальної та змішаної реальності.



Менеджер з досліджень IDC Джітеш Убрані (Jitesh Ubrani) зазначив у звіті, що споживачі дедалі частіше віддають перевагу пристроям для повсякденного використання, які на вигляд нагадують звичайну оптику, але мають вбудовані камери та голосових помічників. Ця тенденція сигналізує про структурний зсув у взаємодії користувачів із технологіями XR.



Компанія Meta залишається беззаперечним лідером галузі, контролюючи 72.2% ринку завдяки партнерству з EssilorLuxottica та успіху лінійки Ray-Ban Meta AI. Попри загальний успіх бренду в сегменті окулярів, поставки традиційних гарнітур Quest впали на 42.3% за рік через проблеми з ланцюжками поставок та зниження інтересу аудиторії до пристроїв, що не орієнтовані на ігри. Нові продукти під брендом Oakley також допомогли Meta зміцнити позиції в сегменті спортивної електроніки. Наразі компанія зосереджена на розширенні портфоліо окулярів, що пропонують AI-функції без необхідності повного занурення у віртуальний простір.



Серед інших гравців ринку друге місце посіла компанія Xiaomi з часткою 4.2%, що забезпечено переважно високим попитом на внутрішньому ринку Китаю. Бренд XREAL утримує 2.3% ринку, фокусуючись на окулярах-дисплеях для геймерів, тоді як RayNeo активно нарощує присутність у США завдяки агресивній ціновій політиці. Компанії ByteDance та Viture розділили між собою по 1.5% частки, проте показали протилежну динаміку: поставки ByteDance скоротилися на 30.5%, тоді як Viture продемонструвала рекордне зростання на 94.9% завдяки розширенню роздрібних мереж та оновленню лінійки пристроїв.



Прогноз IDC на 2026 рік передбачає зростання ринку на рівні 33.5%, що зробить його перехідним періодом для всієї індустрії. Очікується, що до 2027 року розумні окуляри з вбудованими дисплеями за обсягами поставок випередять традиційні шоломи VR та MR. Середньорічний темп зростання ринку до 2030 року прогнозується на рівні 26.5%. На подальший розвиток галузі також вплине запуск екосистеми Android XR від Google та нові розробки компанії Snap, які зроблять досвід використання AI більш доступним та звичним для широкого кола споживачів.



Попри оптимістичні цифри, аналітики застерігають про можливі перешкоди, пов'язані з незрілістю ланцюжків поставок компонентів для XR. Багато ключових елементів пристроїв є інтелектуально місткими, що обмежує конкуренцію та може сповільнити апаратну диференціацію. Через це програмне забезпечення, сервіси та вбудований штучний інтелект стануть головними факторами успіху продуктів у найближчі роки. Джітеш Убрані підкреслив, що виробники мають зосередитися на створенні AI-сценаріїв, які приносять реальну користь у щоденному житті, а не лише на технічних характеристиках дисплеїв.



Зміна фокусу ринку з повного занурення на щоденну корисність свідчить про те, що XR виходить із ніші розваг у сегмент масової електроніки. Розумні окуляри стають фізичним інтерфейсом для взаємодії з генеративним штучним інтелектом, де візуальна інформація є лише доповненням до аудіо- та контекстуальних сервісів. Це створює серйозну загрозу для класичних виробників смартфонів, оскільки окуляри починають перебирати на себе частину функцій швидкого доступу до даних, навігації та спілкування в реальному часі.



Стратегічний ризик для галузі полягає у високій залежності від запатентованих технологій відображення, що стримує появу бюджетних аналогів від дрібних гравців. Це призводить до формування жорсткої олігополії, де Meta та Google матимуть перевагу через контроль над софтверними екосистемами. Основним викликом для інженерів стане баланс між часом автономної роботи та вагою пристрою, оскільки подальша інтеграція повноцінних дисплеїв замість простих проекцій потребуватиме нових проривів у енергоефективності мікросхем та щільності акумуляторів.

