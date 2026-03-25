ЄС готує Quantum Act для подолання десятикратного відставання від США

Європейська Комісія у другому кварталі 2026 року готується представити перший проєкт Quantum Act - стратегічного документа, що має перетворити Європу на лідера у сфері квантових технологій.



Ініціатива спрямована на усунення регуляторних бар’єрів, розблокування приватного капіталу та прискорення комерціалізації розробок. Попри амбіції Брюсселя, офіційні дані свідчать про критичний розрив у фінансуванні: наразі лише 5% світового приватного капіталу інвестується в європейські квантові компанії, тоді як частка США сягає 50%. Для реальної конкуренції з американськими та китайськими гравцями блоку необхідно діяти негайно, оскільки сектор AI вже продемонстрував наслідки повільного реагування.



Попри загальний дефіцит фінансування, окремі венчурні компанії вже почали активно акумулювати ресурси для підтримки галузі. Паризька компанія Quantonation нещодавно запустила фонд на 220 млн євро, а данський фонд 55North минулого року оголосив про створення рекордного фонду для квантових стартапів обсягом 300 млн євро.



Водночас спостерігається тривожна тенденція виходу європейських лідерів на американські ринки капіталу. Фінська компанія IQM, яка лише пів року тому отримала статус єдинорога, оголосила про плани виходу на біржу в США через злиття зі спеціалізованою компанією з придбання (SPAC). Це зробить її однією з перших публічних європейських квантових компаній, але з лістингом за межами ЄС.



Дайва Ракаускайте (Daiva Rakauskaitė), менеджерка венчурної компанії Aneli Capital, зазначає, що Європа вже відстає від багатьох американських компаній та університетів, які мають значні успіхи в квантових дослідженнях. За її словами, головною помилкою Брюсселя може стати передчасне та надмірне регулювання ринку, що лише формується. Вона наголошує, що стартапам потрібна свобода для швидкого росту, а будь-які бюрократичні обмеження на даному етапі лише сповільнять розвиток сектору. За оцінками McKinsey, три ключові напрямки - квантові обчислення, зв'язок та сенсори - можуть разом генерувати до 97 млрд дол. доходу в усьому світі до 2035 року.



Квантові обчислення обіцяють прориви у фармації, фінансах та кібербезпеці, проте вони також несуть загрозу існуючим методам шифрування даних. Ракаускайте закликає європейські компанії не чекати пасивно на наукові відкриття, а вже зараз запускати пілотні проєкти для тестування практичних сценаріїв використання технології. Для прискорення комерціалізації необхідно залучати кошти довгострокових інституційних інвесторів, таких як пенсійні фонди. Наразі венчурний капітал становить лише мізерну частку від європейських пенсійних активів, що оцінюються у 3 трлн євро. Державна підтримка залишатиметься критично важливою для появи нових стартапів, які згодом стануть привабливими для приватного сектору.



Ситуація навколо Quantum Act підкреслює структурну слабкість європейської моделі інновацій: здатність генерувати фундаментальні наукові знання не конвертується у комерційне домінування через брак ризикового капіталу. Десятикратний розрив у фінансуванні порівняно зі США створює ефект скляної стелі для європейських квантових стартапів. Коли компанія рівня IQM обирає лістинг у США, це означає не лише витік капіталу, а й перехід інтелектуальної власності та майбутніх податкових надходжень під юрисдикцію конкурента. Брюссель ризикує знову стати регулятором ринку, на якому домінують іноземні гравці, як це сталося з хмарними обчисленнями та соціальними мережами.



Стратегічна дилема Quantum Act полягає в балансі між безпекою та відкритістю. Спроба захистити сектор від впливу Китаю чи США через жорстке регулювання може призвести до ізоляції європейських розробників від глобальних ланцюжків постачання та обміну даними. Для успіху Європі потрібно не просто писати стратегії, а радикально змінити законодавство щодо інвестицій пенсійних фондів у венчурні активи.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

