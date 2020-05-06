Samsung Galaxy Buds получили новые функции

6 мая 2020 г., 15:05

По сообщению Samsung Electronics, в рамках обновления программного обеспечения для Galaxy Buds в этих наушниках стали доступны функции, доступные ранее только для устройств Galaxy Buds+.

В частности, с помощью функции Microsoft Swift Pair устройств Galaxy Buds можно подключать к компьютеру с операционной системой Windows 10. Поэтому теперь можно задействовать Galaxy Buds для выполнения нескольких задач одновременно, например, при проведении видеоконференций или при прослушивании фоновой музыки. Владельцам Galaxy Buds в течение дня есть возможность переключаться между несколькими мобильными устройствами и персональным компьютером.

Кроме того, при обновлении ПО в Galaxy Buds впервые появился автоматический переход в режим «Звуковой фон». Надев наушники, пользователи смогут слышать окружающие звуки и оставаться в курсе происходящего, даже во время просмотра фильма или прослушивания музыки на высокой громкости. Кроме того, функция «Звуковой фон» теперь доступна даже при использовании только одного наушника.

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