7 мая трансляция #5 DX TALKS – Андрей Покотилов, ONresult 

6 мая 2020 г., 14:41

"Плох тот CIO, который не мечтает стать CEO!"

Андрей Покотилов, автор этой фразы, бизнес-конультант с 15-летним опытом работы на позициях CEO, CIO (Комфи, Агрохолдинг Мрия, Нова Пошта), CBDO, в ритейле, дистрибуции, производстве и логистике - следующий гость проекта DX Talks.



Как текущие вызовы для бизнеса отражаются на ИТ?

Что ожидает бизнес от ИТ сегодня и как это повлияет на место ИТ и роль CIO завтра?

Станет ли он правой рукой CEO наравне с CFO?

Что сейчас делать с командой, если завтра требования к ИТ кардинально изменятся?

Обсуждение этих и других вопросов вы сможете увидеть и услышать 7 мая, в 12.00, во время прямой трансляции: DX Talks: Андрій Покотілов, ONresult



Прямая трансляция по адресу https://www.facebook.com/events/227355768681578/

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации