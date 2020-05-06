7 мая трансляция #5 DX TALKS – Андрей Покотилов, ONresult 

"Плох тот CIO, который не мечтает стать CEO!"
Андрей Покотилов, автор этой фразы, бизнес-конультант с 15-летним опытом работы на позициях CEO, CIO (Комфи, Агрохолдинг Мрия, Нова Пошта), CBDO, в ритейле, дистрибуции, производстве и логистике - следующий гость проекта DX Talks.
Как текущие вызовы для бизнеса отражаются на ИТ?
Что ожидает бизнес от ИТ сегодня и как это повлияет на место ИТ и роль CIO завтра?
Станет ли он правой рукой CEO наравне с CFO?
Что сейчас делать с командой, если завтра требования к ИТ кардинально изменятся?
Обсуждение этих и других вопросов вы сможете увидеть и услышать 7 мая, в 12.00, во время прямой трансляции: DX Talks: Андрій Покотілов, ONresult
Прямая трансляция по адресу https://www.facebook.com/events/227355768681578/
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