Logitech анонсує нові навушники та клавіатуру

Logitech анонсувала кілька ігрових новинок, які будуть доступні в Україні. Серед них — клавіатура G515 RAPID TKL, а також гарнітури G321 LIGHTSPEED та ASTRO A20 X. Ці продукти були представлені в рамках заходу Logitech G PLAY 2025, що відбувся 17 вересня в Мадриді.



G515 RAPID TKL є першою низькопрофільною аналоговою клавіатурою від Logitech. Вона поєднує елегантний дизайн з передовими технологіями для забезпечення максимальної точності. Клавіатура оснащена магнітними перемикачами з індивідуальними точками спрацьовування з кроком до 0,1 мм та підтримує технологію Rapid Trigger для надточної реакції. Також вона має корпус з нержавіючої сталі, клавіші з подвійним литтям PBT та попередньо змащені перемикачі. Завдяки товщині лише 22 мм, вона є ідеальним вибором для геймерів, які цінують компактність. Клавіатура доступна в чорному та білому кольорах.



Гарнітура Logitech G321 LIGHTSPEED створена для тих, хто хоче одразу зануритися в гру, не витрачаючи час на налаштування. Вона поєднує високоякісний звук з винятковим комфортом, що забезпечується товстими подушечками на наголів'ї та амбушурами з піною з ефектом пам'яті. Мікрофон гарнітури має функцію відключення звуку при піднятті та забезпечує чітке спілкування з командою завдяки частоті дискретизації 16 кГц. Високопродуктивні аудіодрайвери Logitech G гарантують насичене та потужне звучання. Ця модель доступна в чорному та білому кольорах за ціною 2999 грн.



Гарнітура Logitech G ASTRO A20 X призначена для консольних геймерів, яким потрібен максимальний комфорт, бездоганна якість звуку та сучасні функції. Ключовою особливістю є технологія PLAYSYNC AUDIO, що дозволяє підключитися до двох ігрових систем одночасно та перемикатися між ними однією кнопкою. Гарнітура має регульоване наголів'я, легкий тканий матеріал та 40 мм драйвери PRO-G, що забезпечують ідеальний баланс звуку гри та чату. Мікрофон, як у топовій лінійці A50 X, гарантує кришталево чисте спілкування. Крім того, пристрій виготовлений з 27% переробленого пластику, що знижує його вуглецевий слід на 20%. Гарнітура оснащена RGB-підсвічуванням з 8 зонами та 16 млн кольорів. Її ціна становить 7999 грн.

