Сотрудничество Iguazio с NetApp ускорит внедрение приложений ИИ

6 мая 2020 г., 15:35

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Iguazio Systems анонсировала интеграционное партнёрство с NetApp, которое упростит разработку и внедрение приложений искусственного интеллекта с использованием аппаратной платформы для ИИ-вычислений NetApp ONTAP AI.

Фреймворк ONTAP AI сочетает в себе популярный флеш-массив NetApp A800 со специализированным сервером DGX-1, созданным корпорацией Nvidia для выполнения рабочих нагрузок ИИ. DGX-1 работает на GPU Nvidia, которые лучше подходят для моделей AI, чем процессоры общего назначения.

«Бессерверая» SaaS-платформа Iguazio генерирует аналитику в реальном времени для приложений, базирующихся в локальных ЦОД, в публичных облаках или на границе сети. Она работает, консолидируя данные в хранилище и делает их доступными для приложений в виде файлов, сообщений, потоков и форм. Данные можно анализировать на месте, не отправляя их обратно в облако, что значительно ускоряет их осмысление.

Интеграция с ONTAP AI, предоставит клиентам Iguazio выгоды готовой к работе инфраструктуры, поможет получить выгоду от более эффективного использования вычислительных ресурсов — снижения стоимости и сложности выполнения вычислений, связанных с искусственным интеллектом.

«Решение Iguazio обеспечивает нашим клиентам преимущества комплексной платформы обработки данных, которая поддерживает приложения машинного обучения реального времени с пиковой производительностью, — сказал Сантош Рао (Santosh Rao), возглавляющий в NetApp направление платформ ИИ, машинного и глубокого обучения. — NetApp стремится упростить MLOps для предприятий, позволив аналитикам запускать масштабные задачи ИИ одним нажатием кнопки».

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