Samsung представляє Galaxy Buds3 FE, що мають вбудований Galaxy AI

19 августа 2025 г., 16:35

0

Tweet

Samsung Electronics оголосила про випуск Galaxy Buds3 FE, найновішої моделі в лінійці Galaxy Buds. Зазначено, Galaxy Buds3 FE розроблені так, щоб поєднати преміальні функції та доступну ціну. Buds3 FE залучають більше користувачів до екосистеми Galaxy завдяки дизайну Blade, покращеній якості звуку та можливостям Galaxy AI.



Істотні вдосконалення в лінійці Galaxy Buds ґрунтуються на інноваціях в основних функціях, зокрема в Активному шумопоглинанні (ANC), якості дзвінків, часу роботи від акумулятора, комфорті та інших, щоб надати користувачам свободу слухати те, що вони хочуть, де вони хочуть і коли вони хочуть.





Samsung розуміє найважливішу частину вражень користувачів від Galaxy Buds – звук. Galaxy Buds3 FE створені для моментів тиші в переповненому потягу, для голосу, який буде чутно навіть на вулиці у вітряну погоду, та для плейлиста, який додає енергії під час прогулянки додому. Завдяки великим динамікам Buds3 FE забезпечують насичений, потужний звук із глибокими басами та чистими високими тонами. Покращена функція Активного шумопоглинання зменшує навколишній шум на 33 дБ, дозволяючи зануритись у прослуховування. Технологія Crystal Clear Call використовує передовий штучний інтелект і у 735 разів більшу за звичайну базу даних, щоб ізолювати ваш голос, забезпечуючи чіткість розмов навіть якщо навколо галасливо, зокрема завдяки відрегульованому положенню мікрофона для оптимізованого сприйняття голосу.



У дизайні Samsung приділила особливу увагу зручності використання. Інтуїтивно зрозуміле керування через стискання і проведення на панелі полегшує користування завдяки простому доступу до функцій, як от регулювання гучності. А підключення стає ще простішим завдяки кнопці з’єднання на зарядному кейсі для безперервного переходу між пристроями Galaxy.







До того ж дизайн Buds3 FE та підтримка Galaxy AI гарантують, що достатньо сказати слово чи утримати кнопку, щоб перекласти розмову або вибрати наступний плейлист. Фрази на кшталт «Окей, Google» забезпечують переклад у реальному часі та допомогу від розумного помічника без необхідності діставати телефон. Завдяки вбудованій технології Galaxy AI Buds3 FE слухає, розуміє та відповідає – без екрана, без дотиків, лише ви та ваш голос. Це швидкий, природний та усний процес, розроблений так, щоб більше нагадувати спілкування з другом, ніж роботу з пристроєм. Користувачі також можуть перевіряти свій щоденний розклад або електронну пошту, не дістаючи телефон з кишені або сумки. Для перекладу ви можете використовувати Buds3 FE разом із функцією Перекладача на своєму смартфоні, щоб слухати лекцію іноземною мовою або розмовляти з кимось іншою мовою.



Нарешті класичний дизайн Blade Galaxy Buds3 FE підтримує ці інтуїтивні елементи керування та відображає яскраву візуальну схожість усієї лінійки. Завдяки матовому двоколірному покриттю та напівпрозорим акцентам дизайн втілює баланс простоти та виразних деталей для досягнення сучасної та легкої естетики.



Galaxy Buds3 FE починають нову главу в розширенні Galaxy Experience. Створені для користувачів, які прагнуть надійної якості, розумних функцій і стильного дизайну за вигідною ціною, Galaxy Buds3 FE спрощують процес приєднання до екосистеми Galaxy. Навушники також пропонують безперебійне з’єднання з пристроями Galaxy, включно зі швидким доступом із системних налаштувань та керуванням з будь-якого екрана без використання застосунків.

Supermicro X14 Hyper — продуктивна платформа на базі Intel Xeon 6