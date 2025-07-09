Нові флагманські навушники Sony автоматично налаштовуються до місцеперебування

9 июля 2025 г., 16:25

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Компанія Sony презентує в Україні нову модель WH-1000XM6 — повнорозмірні бездротові навушники з оновленим дизайном, інтелектуальними функціями та найкращим шумопоглинанням. Завдяки новому процесору QN3 та 12 мікрофонам модель адаптується до навколишнього середовища в реальному часі та забезпечує чітке, збалансоване звучання незалежно від того, де ви перебуваєте.



WH-1000XM6 створені для тих, хто хоче зосередитися на музиці, роботі чи спілкуванні без відволікань.



Фірмова технологія шумопоглинання Sony стала ще точнішою. Новий HD-процесор QN3, що у 7 разів швидший за свого попередника QN1, керує 12 мікрофонами, щоб ще краще вловлювати та усувати зовнішній шум.



WH-1000XM6 автоматично адаптують налаштування відповідно до навколишнього шуму та навіть враховують зміну тиску повітря, наприклад у літаку. Оновлений режим навколишнього звуку став ще більш природним та автентичним. Завдяки вдосконаленим алгоритмам, навушники краще розпізнають середовище — наприклад, ви йдете вулицею, перебуваєте в офісі чи подорожуєте — пристрій автоматично регулює, які зовнішні звуки варто пропустити. Це дозволяє залишатися на зв’язку з оточенням, не знімаючи навушників і не поступаючись якістю прослуховування. Усі ці параметри можна налаштувати під себе у фірмовому застосунку Sony | Sound Connect.



WH-1000XM6 створені у партнерстві з провідними інженерами всесвітньо відомих студій звукозапису. Новий динамік з оптимізованою схемою та високоякісними матеріалами передає звучання з високою точністю: вокал звучить чисто, а баси відчуваються глибоко, але природно.



Підтримка фірмового кодексу LDAC забезпечує передачу Hi-Res Audio Wireless, а технології DSEE Extreme та Edge-AI відновлюють стиснуті музичні файли в режимі реального часу, щоб зберегти кожну ноту треку.



WH-1000XM6 оснащені технологією вловлювання голосу (Precise Voice Pickup), яка за допомогою мікрофонів, що формують промінь, вловлює та розпізнає голос серед шуму. Завдяки удосконаленій системі формування променя на основі AI з шістьма мікрофонами навушники зосереджуються на вашому голосі та відфільтровують фоновий шум. А ще тепер можна вимкнути звук за допомогою кнопки прямо на навушниках, не дістаючи смартфон.



Інженери Sony оновили дизайн серії WH-1000X і розширили оголів’я з високоякісної м’якої синтетичної шкіри. З новою асиметричною дужкою тепер легко розрізнити праву та ліву чашу навіть на дотик.



Модель отримала складану конструкцію і складається за допомогою металевого шарніра. Сенсорне управління дозволяє керувати гучністю, перемикати треки або відповідати на дзвінки без потреби діставати смартфон.



WH-1000XM6 — справжній розумний аудіоасистент, що адаптується до вашого ритму життя.



Оновлене Scene-based Listening у функції Auto Play аналізує ваше місцеперебування, активність і навіть час доби, щоб автоматично налаштувати звучання та рівень шумопоглинання. Наприклад, у метро навушники активують максимальне шумопоглинання, а на прогулянці — поступаються місцем навколишнім звукам, щоб ви розуміли, що відбувається навколо.



Інтелектуальні функції працюють і для музики, і для розваг: зокрема, окремо налаштований еквалайзер для ігор дозволяє отримати найкращий звук FPS-ігор для більшого ефекту занурення. А функція 360 Reality Audio Upmix for Cinema автоматично перетворює звичайне стерео у просторове звучання, створюючи відчуття присутності наче в кінотеатрі — навіть якщо ви просто дивитесь фільм на смартфоні.



LE Audio забезпечує стабільне потокове відтворення з низьким енергоспоживанням, а підтримка Auracast дає змогу підключатися до спільного аудіопотоку в публічних просторах — наприклад, на виставках, у музеях чи в аеропортах. Також можна одночасно ділитися звуком з одного пристрою на кілька навушників, якщо вони підтримують цю функцію.



WH-1000XM6 підтримують багатоточкове підключення та автоматичне перемикання між пристроями: ви можете без зусиль переходити з ноутбука на телефон, не перериваючи відтворення.



Зазначено, WH-1000XM6 працюють до 30 годин з увімкненим активним шумопоглинанням і до 40 годин без нього. Швидка зарядка надасть ще годину прослуховування всього за 3 хвилини, а за допомогою сумісного адаптера змінного струму USB-PD (продається окремо) можна отримати 3 години за 3 хвилини заряджання.



Навушники підключаються до популярних музичних сервісів: Spotify, Apple Music, Amazon Music та YouTube Music.

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