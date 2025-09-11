Главная » Новости Apple представила AirPods Pro 3 11 сентября 2025 г., 16:35 0

Компанія Apple анонсувала AirPods Pro 3, які, за її заявою, забезпечують неймовірну якість звуку та найкращу у світі активну систему шумозаглушення (ANC): вони усувають удвічі більше шуму, ніж AirPods Pro попереднього покоління, і вчетверо більше, ніж оригінальні AirPods Pro. Оновлений дизайн допомагає AirPods Pro 3 ще краще прилягати до вух і забезпечує більшу стабільність під час таких видів активності, як біг, HIIT, йога тощо. Вперше користувачі можуть використовувати AirPods Pro 3 для вимірювання частоти серцевих скорочень і відстеження понад 50 типів тренувань за допомогою нового досвіду в додатку «Фітнес» на iPhone. Функція «Живий переклад» також з'являється в AirPods, що полегшує особисті розмови, допомагаючи користувачам спілкуватися, навіть якщо вони не розмовляють однією мовою.



AirPods Pro 3 вже можна замовити, а в продаж вони надійдуть 19 вересня.



«AirPods Pro 3 — це найпопулярніші навушники, які зробили величезний крок вперед, забезпечуючи фантастичну якість звуку та найкращий у світі ANC серед усіх бездротових навушників-вкладок», — сказав Джон Тернус (John Ternus), старший віцепрезидент Apple з інженерії апаратного забезпечення. «У поєднанні з поліпшеною посадкою, яка забезпечує більшу стабільність для ще більшої кількості людей, датчиком серцевого ритму, подовженим часом роботи акумулятора та функцією Live Translation, що працює на базі Apple Intelligence, AirPods Pro 3 виводять особистий аудіозапис на новий рівень».



AirPods Pro 3 мають нову багатопортову акустичну архітектуру, яка точно контролює потік повітря, що передає звук у вухо, забезпечуючи виняткову просторову якість звучання. Завдяки адаптивному еквалайзеру нового покоління нова архітектура трансформує відгук низьких частот, розширює звукову сцену, щоб користувачі чули кожен інструмент, і забезпечує яскраву чіткість голосу на вищих частотах у музиці, шоу та дзвінках. Завдяки більш персоналізованій прозорості власний голос користувача — і голоси людей, які з ним розмовляють — звучать природніше, ніж будь-коли, допомагаючи їм залишатися на зв'язку з оточенням, не пропускаючи жодного звуку.



Зазначено, AirPods Pro 3 забезпечують найкращу у світі функцію ANC серед усіх бездротових навушників-вкладок. Це стало можливим завдяки мікрофонам з наднизьким рівнем шуму та вдосконаленим обчислювальним аудіотехнологіям у поєднанні з новими вкладишами з пінопластовим наповнювачем для кращої пасивної ізоляції шуму. AirPods Pro 3 забезпечують набагато більш захопливе звучання, незалежно від того, чи користувачі перебувають у дорозі, в офісі чи відпочивають вдома, пропонуючи ANC, який є удвічі ефективнішим, ніж AirPods Pro 2, та у 4 рази більше шумозаглушення порівняно з оригінальними AirPods Pro. Крім того, під час прослуховування музики з увімкненою функцією ANC AirPods Pro 3 тепер забезпечують до восьми годин відтворення музики — це на 33% більше, ніж у попередньому поколінні.



Використовуючи понад 10000 сканувань вух і понад 100000 годин досліджень користувачів, AirPods Pro 3 є найбезпечнішими та найкраще підібраними AirPods за всю історію. Щоб забезпечити покращене прилягання для ще більшої кількості людей, внутрішня архітектура була повністю перероблена, щоб зробити кожну AirPod меншою, а зовнішня геометрія насадки для вух була вирівняна до центру корпусу для більшої стабільності — дизайн, розроблений на основі набору даних, що містить понад 300 млн точок. А завдяки новим насадкам з пінопласту, які тепер доступні в п'яти розмірах, включаючи новий розмір XXS, AirPods Pro 3 забезпечують виняткове прилягання до вуха. AirPods Pro 3, розроблені для підвищеної міцності з захистом від поту та води за стандартом IP57, створені для інтенсивних тренувань і непередбачуваних погодних умов.



Більше людей займаються спортом з AirPods Pro, ніж з будь-якими іншими навушниками у світі, а AirPods Pro 3 виводять тренування на новий рівень завдяки найменшому спеціально розробленому датчику серцевого ритму від Apple та інтегрованому досвіду тренувань. AirPods Pro 3 оснащені спеціальним датчиком фотоплетизмографії (PPG), який випромінює невидиме інфрачервоне світло з частотою 256 імпульсів на секунду для вимірювання поглинання світла в кровотоці. У поєднанні з сенсорною фузією від акселерометрів, гіроскопа, GPS AirPods Pro та новою моделлю штучного інтелекту на iPhone, користувачі можуть розпочати до 50 різних типів тренувань, відстежувати свій пульс і спалені калорії, закривати кільце «Рух» і заробляти нагороди в додатку «Фітнес». Маючи лише AirPods Pro 3 та iPhone, користувачі також отримають доступ до Workout Buddy — першого у своєму роді фітнес-досвіду на базі Apple Intelligence, який використовує дані про тренування користувача та його фітнес-історію для створення персоналізованих мотиваційних підказок під час сеансу.



Для додаткової мотивації користувачі Apple Fitness+ з AirPods Pro 3 тепер можуть переглядати показники продуктивності в режимі реального часу безпосередньо на екрані, такі як частота серцевих скорочень, спалені калорії, прогрес у кільці «Рух» та індикатор спалених калорій.



З AirPods Pro 3 функція Live Translation дозволяє спілкуватися особисто на певних мовах і доступна в бета-версії. Ця функція, що не вимагає використання рук, працює на основі обчислювального аудіо та Apple Intelligence, щоб допомогти людям легко спілкуватися — незалежно від того, чи подорожують вони до нового місця, співпрацюють на роботі чи в школі, чи просто спілкуються з найближчими людьми. Коли функція Live Translation увімкнена, вона допомагає користувачам розуміти іншу мову та спілкуватися з іншими, розмовляючи природно за допомогою AirPods. Для спілкування з кимось, хто не має цієї функції без використання рук, є можливість використовувати iPhone як горизонтальний дисплей, на якому відображається транскрипція того, що говорить користувач, мовою, яку віддає перевагу інша людина. Коли інша людина відповідає, її мова перекладається на мову, яку віддає перевагу користувач, за допомогою AirPods.



Це ще корисніше для довших розмов, коли обидва користувачі носять свої AirPods з увімкненою функцією Live Translation на своїх iPhone. ANC на AirPods знижує гучність мови іншої людини, щоб було легше зосередитися на перекладі, залишаючись у взаємодії.



Live Translation на AirPods доступний англійською, французькою, німецькою, португальською та іспанською мовами, а до кінця року з'явиться ще чотири мови: італійська, японська, корейська та китайська (спрощена).



Продовжуючи традицію Apple дбати про здоров'я слуху, AirPods Pro 3 розширюють можливості першого у світі комплексного досвіду охорони здоров'я слуху, представленого восени минулого року. З AirPods Pro користувачі отримують переваги завдяки мінімізації впливу гучного навколишнього шуму. Щоб допомогти ще більшій кількості людей, функція захисту слуху стає доступною для користувачів з ЄС та Великобританії після сертифікації для цих регіонів.



Тест слуху вже допоміг мільйонам людей дізнатися про стан свого слуху за допомогою науково підтверджених результатів, не виходячи з дому. Завдяки ANC нового рівня, що ще більше зменшує фоновий шум, користувачам стало простіше, ніж будь-коли, пройти тест слуху та отримати індивідуальну допомогу з AirPods Pro 3. Щоб допомогти користувачам слухових апаратів у гучних середовищах, таких як ресторани, функція Conversation Boost тепер працює автоматично, додаючи потужне підсилення зі зменшенням фонового шуму. AirPods Pro 3 також збільшують час роботи акумулятора в режимі прозорості на 67% порівняно з попереднім поколінням, забезпечуючи до 10 годин роботи від одного заряду.



AirPods Pro 3 коштують від $249.

