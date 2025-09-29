Перші навушники Dell націлені для забезпечення легкої співпраці

29 сентября 2025 г., 16:17

У сучасному гібридному робочому середовищі чіткий і надійний звук має важливе значення. Керівники ІТ-відділів і співробітники погоджуються: безперебійна співпраця починається з правильних інструментів. Тому Dell представила Pro Plus Earbuds (EB525), це найновіше доповнення до портфоліо аудіо рішень Dell на базі AI. Навушники-вкладиші поєднують розширену фільтрацію шуму, оптимізацію голосу та комфорт протягом усього дня для співробітників із легким розгортанням та керованістю для ІТ-команд.



Як перші у світі навушники, що отримали сертифікацію Microsoft Teams Open Office, Dell Pro Plus Earbuds розроблені для забезпечення легкого спілкування, незалежно від того, чи ви їдете на роботу, працюєте віддалено, чи швидко приєднуєтеся до наради Teams. Для ІТ-відділів вони спрощують завдання керування аудіо рішеннями в гібридному робочому середовищі, гарантуючи, що співробітники мають необхідні інструменти, щоб залишатися продуктивними, на зв’язку та зосередженими на найважливішому.



Споживче аудіообладнання часто не відповідає вимогам професійних умов. Фоновий шум, гавкіт собак чи дзвін чашок можуть зірвати наради та знизити продуктивність. У гібридних робочих середовищах, де половина наради відбувається через мікрофон, чіткий і надійний звук є критично важливим. Саме тут стануть у пригоді Dell Pro Plus Earbuds.



Сертифіковані для Microsoft Teams та Zoom, що забезпечує бездоганну сумісність із найпопулярнішими професійними платформами.



Сертифікація Microsoft Teams Open Office гарантує першокласну якість звуку, навіть у спільних або галасливих середовищах, і забезпечує найсуворіші стандарти продуктивності.



Централізована інформаційна панель для легкої конфігурації пристроїв, оновлення мікропрограмного забезпечення та нагляду за парком пристроїв.



Розроблені для безперебійної інтеграції з ноутбуками, док-станціями та програмним забезпеченням Dell, усуваючи проблеми сумісності пристроїв.



Створені, щоб витримувати реальні умови, з рейтингом IP54 для стійкості до пилу та води, що робить навушники міцними для реальних умов.



Компактний зарядний чохол пропонує портативне, гнучке підключення для співробітників, які постійно рухаються.



Зазначено, ці навушники-вкладиші переосмислюють продуктивність у сучасних робочих місцях. Завдяки чудовій якості мікрофона, адаптивному ANC, підключенню до кількох пристроїв та преміальній якості звуку, Dell Pro Plus Earbuds досягають ідеального балансу між пріоритетами ІТ-відділу та очікуваннями співробітників. Ключові особливості включають:



Мікрофон із шумозаглушенням на основі AI: Використовуючи глибоку нейронну мережу, навчену на більш ніж 500 млн зразків шуму, мікрофон точно ізолює ваш голос. Майбутні оновлення розгортаються через Dell Display and Peripheral Manager (DDPM) у міру розвитку моделі AI та бази даних шумів.

Адаптивне активне шумозаглушення (ANC): Динамічно мінімізує фоновий шум у зайнятих середовищах, тоді як розширений режим прозорості (Enhanced Transparency Mode) дозволяє залишатися в курсі того, що відбувається навколо, коли це необхідно.



Комфорт протягом усього дня з індивідуальною посадкою: На відміну від конкурентів, які пропонують лише три розміри амбушурів, Dell Pro Plus Earbuds включають чотири (XS, S, M, L) для ідеальної посадки. У поєднанні з легкою конструкцією, вони створені для тривалого носіння.



Просте сенсорне керування: Керуйте ANC, режимом прозорості, гучністю, дзвінками та музикою за допомогою простих сенсорних жестів, що дозволяє залишатися зосередженими та контролювати ситуацію.



Персоналізована якість звуку: Налаштуйте еквалайзери, пресети та параметри прозорості через мобільний додаток Dell Audio Mobile App для звуку, налаштованого відповідно до уподобань.



Безперебійне підключення до кількох пристроїв: Bluetooth 5.3 і багатохостове сполучення підтримують до восьми пристроїв. Функція Dell Pair забезпечує швидке налаштування та плавні переходи, а компактний Dell Wireless USB-C Audio Receiver акуратно поміщається в чохол навушників для легкої портативності.



Dell Pro Plus Earbuds демонструють, як продуманий дизайн і розуміння потреб клієнтів можуть трансформувати спілкування на робочому місці. Розв'язуючи проблеми гібридної роботи, такі як забезпечення безперебійної співпраці, простоти для ІТ-відділів та задоволеності користувачів, вони встановлюють новий стандарт для аудіо рішень на робочому місці.

