Samsung анонсувала планшет Galaxy Tab S6 Lite 2024

27 марта 2024 г., 14:35

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Компанія Samsung представила Galaxy Tab S6 Lite (2024), оснащений високоточним пером S Pen і потужною батареєю.

«Компанія Samsung розуміє, наскільки високий і динамічний темп життя і роботи. Користувачам потрібен пристрій, який допоможе їм усе встигати, - прокоментував подію Чжун Хо Пак (Junho Park), віцепрезидент і керівник групи планування продуктів екосистеми Galaxy мобільного підрозділу Samsung Electronics. - Galaxy Tab S6 Lite (2024) з пером S Pen - ідеальні помічники, що дають змогу органічно поєднувати продуктивну роботу з відпочинком і творчістю та займатися улюбленими справами де завгодно».

Компанія зазначає, що з Galaxy Tab S6 Lite записувати ідеї стає ще простіше і приємніше, ніж будь-коли. У комплекті йде ергономічне перо S Pen, яке комфортно довго тримати в руці. Будь то начерки в Samsung Notes або записи ідей, користувачі можуть легко писати або малювати за допомогою S Pen, навіть без розблокування планшета. Крім того, S Pen не потребує заряджання і перо завжди готове до роботи.

Galaxy Tab S6 Lite повністю сумісний з іншими пристроями Galaxy, включно з навушниками Galaxy Buds FE. Вони підтримують безперебійне з'єднання з кількома пристроями одночасно, що дає змогу працювати ще продуктивніше. Користувачі можуть розширити свій творчий потенціал і домогтися більшого, налаштувавши екосистему Galaxy під себе.

Підкреслюється, що планшет, який має металевий корпус, легко носити з собою: у нього компактні розміри, а вага становить лише 465 г у версії з Wi-Fi або 467 г у версії з LTE.

Завдяки широкоформатному 10,4-дюймовому дисплею і тонкій симетричній рамці завтовшки 9 мм, Galaxy Tab S6 Lite забезпечує максимальний комфорт перегляду контенту.

Galaxy Tab S6 Lite (2024) має потужний акумулятор, який забезпечує до 14 годин безперервного відтворення відео. Планшет також може легко перемикатися між кількома додатками, завдяки чому користувачам доступна ефективна робота в режимі багатозадачності.

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