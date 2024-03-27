Допомога штучного інтелекту в бізнесі 

27 марта 2024 г., 15:20

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Про штучний інтелект зараз говорять всі. Проте вже є можливість використовувати ШІ в бізнесі, та отримувати з цього надзвичайну користь.

Наразі вже створено зручного помічника Copilot Microsoft, робота якого базується на основі АІ. Завдяки такому помічникові можна суттєво покращити та пришвидшити виконання рутинних процесів, звільнивши місце для креативних рішень.

Навіщо бізнесу можливості ШІ

Штучний інтелект – імітація процесу мислення людини. Сучасні можливості вже дозволяють комп’ютеру:

розпізнавати зображення;

імітувати або перетворювати голос на текст;

створювати картинки;

аналізувати дані тощо.

Все це базується на логіці та алгоритмах машинного навчання. Copilot Microsoft – незамінний помічник, якщо мова стосується роботи з великими обсягами інформації або даними, що швидко змінюються. Крім того, ШІ здатен створити унікальну чернетку – основу для роботи, яку після мінімальної обробки можна використати з користю.

Де застосовується штучний інтелект

Використання електронного мозку вже запроваджено в багатьох продуктах Майкрософт. Так чи інакше можливості реалізовані в Word, Excel, Power Point, браузерах Edge чи Bing. Розумний помічник виправляє помилки, шукає найбільш відповідні результати тощо.

Звісно, корисний такий інструмент і в бізнесі. Наприклад, він може створювати імітацію спілкування з клієнтами при замовленні товарів або послуг на сайті. Покупець миттєво отримує відповіді на основні питання, швидко замовляє товар.

Це набагато зручніше, ніж чекати дзвінка оператора. З більшою ймовірністю потенціальний покупець замовить товар саме в тому випадку, якщо йому оперативно нададуть допомогу.

Набагато швидше будуть знайдені різноманітні помилки та неточності. Незалежно від обсягу інформації, штучний інтелект знайде та виправить їх. Крім того, він знайде певні закономірності, які будуть корисними. Таким чином, такий інструмент, як Copilot на основі штучного інтелекту – дуже важливий помічник для бізнесу та його розвитку.

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