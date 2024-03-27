«Київстар» закликає до збору на мобільні системи зв’язку для ППО і робить внесок у 50 млн грн

27 марта 2024 г., 13:25

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Національний оператор зв’язку «Київстар» повідомляє про намір виділити 50 млн грн фонду «Повернись живим» у межах спільної ініціативи «Нам тут жити: мобільні системи зв’язку для ППО». Мета проєкту – забезпечити захисників десятьма комплексними апаратними зв’язку та необхідним обладнанням загальною вартістю 65 млн грн.

Проєкт можуть підтримати абоненти мобільного оператора, активувавши суперсилу «Допомога ЗСУ», і таким чином до 50 грн із тарифного плану будуть спрямовані на зміцнення «Повітряних сил» уже з 1 квітня. Абоненти контрактної форми підключення та усі небайдужі можуть зробити внесок на рахунок проєкту.

Комплексні апаратні зв’язку (КАЗ) – це спеціально обладнані повнопривідні вантажівки, розроблені «Повернись живим» і військовими «Протиповітряної оборони», завдяки яким відбувається координація роботи й організація звʼязку між підрозділами ППО. Їх можна використовувати як командно-штабні машини, що приймають інформацію про небезпеку з повітря і за лічені секунди передають її у бойові підрозділи, котрі знищують ворожі цілі.

Кожна вантажівка має три повноцінних робочих місця й обладнана системами захищеного звʼязку, комп’ютерами зі спеціальним програмним забезпеченням, моніторами, кабелями, маршрутизаторами, комутаторами.

Проєкт триватиме до досягнення цільової суми збору розміром 65 млн грн.

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