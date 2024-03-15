Розробка українських інженерів допоможе японцям створювати автомобілі майбутнього

15 марта 2024 г., 12:25

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Інженери GlobalLogic створили тестову платформу SDV Cloud Framework для Hitachi Astemo, якою у рівних долях володіють Hitachi та Honda Motor. Розробка українських фахівців допоможе створювати автомобілі майбутнього. Software-Defined Vehicle – автомобіль, функціональні можливості якого будуть розширюватись завдяки оновленням програмного забезпечення.

Hitachi Astemo обрали та тестують інноваційну розробку українських інженерів для нового покоління автомобілів. Першим кроком запланована інтеграція системи допомоги водіям. Загалом проєкт передбачає інтеграцію SDV Cloud Framework у процеси створення та тестування різного програмного забезпечення для авто.

SDV-технології вважаються «майбутньою промисловою еволюцією», що визначатиме стандарти автопрому наступне десятиліття. Прогнозується, що ринок постачальників SDV зросте вдвічі до 2030 року (з 236 млрд дол. до 411 млрд). А SDV Cloud Framework від українських інженерів з GlobalLogic на сьогодні є одним з п'яти готових рішень у світі.

Використання хмарних технологій за допомогою SDV Cloud Framework від GlobalLogic призводить до 30% зниження витрат на впровадження програмного забезпечення для наших клієнтів та прискорює процес розробки на 60%.

Українська розробка також дозволяє створювати цифрового двійника авто або його частин в хмарі. Це полегшує створення комплексних тестових моделей та надає можливість тестувати програмні компоненти незалежно від апаратного забезпечення. Зокрема, очікується, що тестування у хмарі дозволить виявити понад 90% дефектів програмного забезпечення. Це значно підвищить швидкість і ефективність етапів тестування та забезпечить інженерів миттєвим зворотним зв'язком.

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