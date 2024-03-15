Квартальний виторг Adobe зріс на 11% до 5,18 млрд дол.

15 марта 2024 г., 13:35

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Adobe повідомила про фінансові результати першого кварталу. Виторг зріс у річному обчисленні на 11% до 5,18 млрд дол., що трохи перевищило консенсус-прогноз аналітиків у 5,14 млрд дол.

Чистий прибуток склав 620 мільйонів доларів, що менше, ніж 1,24 мільярда доларів, отриманих роком раніше.

Сегмент цифрових медіа Adobe приніс компанії 3,82 мільярда доларів.

Дохід бізнесу цифрового досвіду, як його називають у компанії, склав 1,29 мільярда доларів.

Також повідомляється, що чистий річний дохід від нових цифрових медіа склав 432 млн дол.

«Компанія виконала неймовірну роботу, використовуючи можливості генеративного АІ для створення революційних інновацій у нашому продуктовому портфелі», зазначив генеральний директор Adobe Шантану Нараєн (Shantanu Narayen) .

Розробник прогнозує загальний дохід за другий квартал у розмірі від 5,25 млрд до 5,3 млрд дол., що трохи нижче за цільовий показник аналітиків у 5,31 млрд дол.

Акції Adobe впали більш ніж на 10%, не дивлячись на те, що компанія повідомила про сильні фінансові результати останнього кварталу.

Останнім часом інвестори висловлюють занепокоєння щодо постійного прогресу конкурентів Adobe і наступного покоління генеративних інструментів АІ. Особливе занепокоєння викликає Sora від OpenAI, що незабаром вийде, - інструмент для перетворення тексту у відео, який багато хто сприймає як загрозу для бізнесу Adobe.

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