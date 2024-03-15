Intel призначила членом ради директорів Стейсі Сміта, який раніше проробив 30 років у компанії

15 марта 2024 г., 11:25

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Корпорація Intel оголосила, що Стейсі Сміт (Stacy Smith), виконавчий директор Kioxia Corporation, колишньої Toshiba Memory Corporation, та голова Autodesk призначено членом ради директорів Intel. Він буде незалежним директором і увійде до складу комітету з аудиту та фінансів ради директорів.



«Глибоке розуміння Стейсі напівпровідникової індустрії, а також історії та стратегії Intel стануть значною перевагою для ради директорів, оскільки вона керуватиме процесом трансформації компанії, - зазначив Френк Д. Гоурі (Frank D. Yeary), голова ради директорів Intel. - Зокрема, досвід Стейсі у сфері фінансів та провідних стратегій розподілу капіталу в капіталомісткій напівпровідниковій індустрії буде корисним для ради директорів Intel, оскільки компанія продовжує свої зусилля з створення глобально стійкого ланцюжка поставок напівпровідникових продуктів».



61-річний Сміт пропрацював в Intel майже 30 років, обіймаючи різні керівні посади. До виходу на пенсію у 2018 році він обіймав посаду президента групи з виробництва, операцій та продажів, очолюючи глобальну технологічну та виробничу групу компанії та її міжнародну організацію продажів. До цього він понад десять років працював на керівних посадах у фінансовій сфері, в тому числі на посаді фінансового директора. Крім того, Сміт обіймав посаду директора з інформаційних технологій, а до цього був генеральним директором Intel в Європі, на Близькому Сході та в Африці, де відповідав за продажі та маркетинг Intel в регіоні EMEA.



«Я радий приєднатися до ради директорів Intel у цей вирішальний момент, коли компанія прискорює реалізацію своєї стратегії IDM 2.0, щоб перемогти на своїх основних ринках, зростати на ринках обчислювальної техніки, що розвиваються, і стати одним з провідних світових виробників, - заявив Сміт. - Intel здійснює одну з найбільш значних трансформацій в напівпровідниковій індустрії, і для мене велика честь мати можливість зробити свій внесок в розвиток компанії, яка відновлює свою знакову позицію в глобальній технологічній екосистемі».



На додачу до великого досвіду Сміта в напівпровідниковій індустрії, операціях та виробництві, а також в продажах, маркетингу та брендингу, він приносить в Intel великий досвід роботи в радах директорів публічних компаній. З 2018 року він обіймав посаду виконавчого голови компанії Kioxia, а з 2011 року - голови правління Autodesk. Крім того, з 2023 року він є членом ради директорів Wolfspeed.



Раніше він був членом ради директорів Virgin America з 2014 по 2016 рік та Gevo з 2010 по 2014 рік.



Сміт здобув ступінь MBA з фінансів в Техаському університеті.

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