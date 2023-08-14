Ринок процесорів для ПК потихеньку відновлюється?

14 августа 2023 г., 13:35

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Як пише PCWorld, посилаючись на дослідження Mercury Research, в першому кварталі 2023 року поставки процесорів для ПК впали до найнижчої позначки за десять років. Але вже в другому кварталі продажі процесорів злетіли на 20% у порівнянні з попереднім кварталом і опинилися там, де й очікувалося - ні на високому, ні на низькому кінці шкали, а десь посередині.



Ще одна цікава особливість за словами головного аналітика Mercury Діна МакКаррона (Dean McCarron) - попит на Chromebook знову почав стрімко зростати.



У перегонах між AMD і Intel перемагає остання: компанія отримала 5,1 відсоткових пунктів ринкової частки протягом кварталу, якщо не враховувати IoT SOC (які AMD постачає серед іншого виробникам ігрових консолей). У сегменті процесорів для десктопів Intel збільшила свою частку на 1,2%, а для ноутбуків - на 8,1%.



За словами МакКаррона, Intel спостерігав різке зростання продажів мобільних процесорів низького класу, включаючи Celeron і нові чіпи «Intel Processor» N-серії, обидва з яких використовуються в хромбуках. «Після річного затишшя попит на процесори для Chromebook - як X86, так і ARM - різко зріс за останні два квартали», - наголосив МакКаррон.



Ситуацію дещо ускладнило зниження продажів Mac від Apple, оскільки дефіцит комп’ютерів Mac на базі архітектури Arm допоміг знизити загальну частку процесорів цього типу на ринку ПК з 15,4% до 12,5%. Якщо врахувати продажі процесорів Arm, то «і AMD, і Intel збільшили частку клієнтів, причому Intel, зокрема, зростала на ринку Chromebook набагато швидше, ніж процесори Arm», - підкреслив МакКаррон.

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