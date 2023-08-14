15 проєктів Brave1 отримали 225 тис дол.

14 августа 2023 г., 12:25

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Технології та інновації відіграють ключову роль у сучасній війні. Адже допомагають наблизити перемогу та зберегти найцінніше — життя наших військових.



Саме, щоб підтримати компанії, які працюють в оборонній сфері, було запущено проєкт Brave1. Платформа об’єднує державні та приватні ініціативи з розробки унікальних рішень для Сил оборони. Наразі надійшло 412 розробок, 200 з них пройшли військову експертизу.



Як повідомив голова мінцифри Михайло Федоров, 15 проєктів отримали фінансування у 225 тис дол., ще 15 - на стадії укладання договорів на 235 тис дол. Це революційні продукти, які змінюють підхід ведення війни. Починаючи із захищених від РЕБ безпілотників та роботів з дистанційним керуванням. Завершуючи платформами з АІ для аналізу та системами пошуку й ідентифікації мін зі снарядами.



«Продовжуємо випробовувати нові продукти та досліджувати технологічні розробки. Наша мета — масштабувати досвід у сфері БПЛА на інші сфери. А також запустити Армію роботів та РЕБу. Це те, що дозволить здобути технологічну перевагу та ефективніше нищити ворога», наголосив міністр.



Якщо ви маєте інноваційну ідею або defense-tech-рішення, що допоможуть нашим військовим, подавайте заявку на Brave1. Разом до перемоги!

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