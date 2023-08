Cisco купує стартап з розробки ПЗ Working Group Two за 150 млн дол.

14 августа 2023 г., 14:35

0

Tweet

Cisco Systems купує стартап Working Group Two AS, який розробляє програмне забезпечення для забезпечення мережевої інфраструктури операторів.



За стартап буде виплачено 150 мільйонів доларів. Cisco планує закрити угоду до 29 жовтня, останнього дня поточного фінансового кварталу компанії.



Норвезька Working Group Two постачає програмну платформу wgtwo, яку оператори використовують для забезпечення роботи своїх мобільних базових мереж. Мова про внутрішню інфраструктуру, яка координує роботу веж стільникового зв’язку. Рішення WGT також обробляє SMS-повідомлення, захищає бездротове з’єднання користувачів і виконує інші важливі завдання.



Співробітники оператора можуть взаємодіяти з wgtwo через набір консолей самообслуговування.



Для розробників Working Group Two пропонує набір інтерфейсів прикладного програмування. За допомогою API оператор може розширити можливості платформи стартапу та інтегрувати її з іншими додатками.



Working Group Two починалася як внутрішній проєкт Telenor ASA, найбільшого телекомунікаційного провайдера Норвегії. Компанія вийшла у вільне плавання у 2017 році з початковою командою з п’яти співробітників. Сьогодні її штат налічує понад 90 співробітників і має клієнтську базу, яка включає операторів в Азії, Європі та Північній Америці.



Компанія стверджує, що минулого року wgtwo допомогла операторам обробити 354 мільйони голосових дзвінків і 527 мільйонів SMS-повідомлень. Крім того, платформа забезпечила роботу мобільних з’єднань, які передали понад 6 петабайт даних. Робоча група стверджує, що wgtwo може забезпечити бездротове з’єднання з використанням технології 5G, а також більш ранніх мережевих стандартів.



Після завершення угоди Cisco планує інтегрувати технології купленої компанії у напрямок Mobility Services.

Kingston DC600M – нове покоління універсальних індустріальних SSD