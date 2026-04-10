Ринок Neocloud сягне 400 млрд дол. до 2031 року

10 апреля 2026 г., 12:35

Згідно з новими даними аналітичної групи Synergy Research, доходи сегмента Neocloud зростають безпрецедентними темпами. У четвертому кварталі минулого року вони сягнули 9 млрд дол., що на 223% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, а сумарний виторг за весь 2025 рік перевищив 25 млрд дол.



Аналітики прогнозують, що до 2031 року цей ринок наблизиться до позначки 400 млрд дол. при середньорічному темпі зростання на рівні 58%. Основним драйвером експансії є дефіцит потужностей у традиційних хмарних гігантів, які не встигають за попитом на GPU-прискорені обчислення.



Neocloud провайдери, такі як CoreWeave, Crusoe, Core Scientific, Lambda, Nebius та Nscale, формують нову категорію інфраструктури, спеціально побудовану для високопродуктивних AI-навантажень. Їхня бізнес-модель зосереджена на послугах GPU-as-a-Service та наданні потужностей для навчання великих мовних моделей. На відміну від універсальних хмарних провайдерів Amazon, Microsoft та Google, ці гравці пропонують вищу щільність обчислень та швидші цикли розгортання специфічного заліза.



Наглядачі ринку виділяють CoreWeave як найбільш прямого конкурента традиційним гіперскейлерам. Водночас OpenAI та Anthropic формують окрему категорію платформних провайдерів, які пропонують доступ до фундаментальних моделей та середовищ розробки. Разом ці гравці розмивають межі між інфраструктурним та платформним рівнями в хмарній екосистемі, пропонуючи гнучкіші рішення для розробників AI.



Джеремі Дюк (Jeremy Duke), засновник і головний аналітик Synergy Research Group, зазначає, що зараз відбувається глибока структурна перебудова самої архітектури обчислень. Традиційні системи створювалися для загальної еластичності, тоді як AI-навантаження потребують жорсткої паралелізації та концентрації обчислювальних ресурсів. Neocloud провайдери стали архітектурною відповіддю на ці обмеження, що робить їхні відмінності від класичних хмар визначальними для подальшої еволюції систем у міру переходу AI до фази великомасштабного розгортання.



Стрімке зростання Neocloud сегмента свідчить про те, що монополія "великої трійки" хмарних провайдерів (AWS, Azure, GCP) у сфері AI-інфраструктури опинилася під загрозою. Спеціалізовані гравці виявилися спритнішими у закупівлі дефіцитних GPU та проектуванні дата-центрів з високою щільністю енергоспоживання, що є критичним для сучасних прискорювачів. Прогноз у 400 млрд дол. до 2031 року вказує на те, що Neocloud перетворюється з нішевого рішення для стартапів на системний елемент глобальної економіки.



Головним стратегічним ризиком для цього сегмента є надмірна залежність від поставок заліза від одного-двох вендорів та волатильність попиту на AI-послуги. Однак трансформація архітектури обчислень, про яку говорять аналітики, робить цей процес незворотним. Якщо традиційні гіперскейлери не зможуть адаптувати свої дата-центри під специфічні потреби паралельних обчислень так само ефективно, вони ризикують втратити найбільш прибуткову та швидкозростаючу частину хмарного ринку на користь нових гравців, які будують свої мережі "з нуля" навколо AI.

