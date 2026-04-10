Meta інвестує ще 21 млрд дол. у потужності CoreWeave для розгортання чіпів NVIDIA Vera Rubin

Компанія Meta Platforms значно розширює свою співпрацю з провайдером CoreWeave, підписавши нову угоду на суму 21 млрд дол. для збільшення обчислювальних потужностей. Як повідомляє видання Reuters, цей контракт діятиме до грудня 2032 року та доповнює попередню домовленість на 14,2 млрд дол., укладену у вересні минулого року. Такий крок є частиною стратегії Марка Цукерберга щодо наздоганяння конкурентів у перегонах за створення загального штучного інтелекту (AGI).



Завдяки цій угоді Meta отримає пріоритетний доступ до перших розгортань наступного покоління чіпів Vera Rubin від компанії NVIDIA, які, за попередніми даними, працюють удвічі швидше за поточну платформу Blackwell. Тісні зв'язки CoreWeave з NVIDIA зробили цього Neocloud-провайдера критично важливим постачальником для технологічних гігантів, які змагаються за дефіцитні ресурси для навчання великих мовних моделей. Генеральний директор CoreWeave Майкл Інтратор (Michael Intrator) підтвердив, що Meta тепер входить до списку найбільших клієнтів компанії поряд із Microsoft.



Фінансові зобов'язання Meta вражають: компанія планує витратити до 135 млрд дол. на розбудову AI-інфраструктури лише протягом цього року. Це відбувається на тлі нещодавнього релізу моделі Muse Spark від підрозділу Meta Superintelligence Labs, яка має виправити репутаційні втрати після слабких результатів Llama 4. Водночас CoreWeave оголосила про власні плани залучення капіталу через продаж облігацій на суму 1,25 млрд дол. та конвертованих облігацій на 3 млрд дол. для фінансування своїх капітальних витрат, які у 2026 році мають сягнути 35 млрд дол.



На тлі новин про розширення партнерства акції Meta зросли на 3,1%, а цінні папери CoreWeave додали 4,1%. Попри те, що минулого року близько 67% доходу компанії припадало на контракти з Microsoft, стрімке нарощування замовлень від Meta диверсифікує бізнес провайдера та зміцнює його позиції як головного альтернативного хаба обчислювальних потужностей у Кремнієвій долині.



Рішення Meta інвестувати мільярди доларів у стороннього Neocloud-провайдера замість покладання виключно на власні дата-центри свідчить про критичний дефіцит часу та заліза. В умовах, коли розробка нових архітектур, як-от Vera Rubin від NVIDIA, відбувається швидше, ніж цикли будівництва власної інфраструктури, партнерство з CoreWeave стає для Meta "швидким ліфтом" до передових обчислень. Це стратегічний крок, спрямований на те, щоб модель Muse Spark та її наступники не були обмежені застарілими потужностями Blackwell чи Hopper.



Водночас така залежність несе певні ризики: Meta фактично стає заручником успіху та фінансової стабільності CoreWeave, яка сама змушена залучати величезні боргові зобов'язання для закупівлі чіпів. Проте в гонці за AGI швидкість доступу до найновіших прискорювачів вартує будь-яких витрат. Якщо Vera Rubin дійсно забезпечить подвійний приріст продуктивності, Meta зможе навчати складніші моделі за менший час, що є вирішальним фактором у боротьбі з Google та OpenAI за домінування на ринку наступного десятиліття.

