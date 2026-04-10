lifecell сплатив майже 4 млрд грн податків у 2025 році

10 апреля 2026 г., 13:35

За заявою lifecell, мобільний оператор у 2025 році сплатив до бюджетів усіх рівнів 3,96 млрд грн податків і зборів, що майже вдвічі більше, ніж у 2022 році (2,03 млрд грн).



Компанія демонструє стабільне зростання податкових відрахувань протягом усього періоду повномасштабної війни. Так, у 2025 році обсяг податкових платежів зріс на понад 95% порівняно з 2022 роком, що відображає як розвиток бізнесу, так і підвищення операційної стійкості компанії. Сумарно за 2022–2025 роки lifecell сплатив понад 11,6 млрд грн податків, послідовно нарощуючи внесок у державний бюджет навіть в умовах воєнної економіки.



Окрім податкових відрахувань, компанія продовжує активно інвестувати в інфраструктуру та розбудову мережі. Загальний обсяг капітальних інвестицій lifecell від початку повномасштабної війни становить близько 16 млрд грн, з яких понад 2 млрд грн було спрямовано на забезпечення енергостійкості мережі.



«Навіть в умовах повномасштабної війни lifecell продовжує системно інвестувати в розвиток мережі та забезпечення безперервності зв’язку для мільйонів українців, водночас збільшуючи внесок у державний бюджет. Майже двократне зростання податкових відрахувань за цей період – це підтвердження нашої відповідальності перед країною та клієнтами. Ми й надалі розвиватимемо стійку цифрову інфраструктуру, яка є критично важливою для економіки та суспільства», – зазначив Михайло Шелемба, генеральний директор групи компаній DVL.



Одночасно компанії групи DVL системно підтримують соціальні та благодійні ініціативи. Станом на кінець 2025 року загальний обсяг допомоги перевищив 500 млн грн. Ключові напрями підтримки охоплюють дітей, постраждалих від війни, та військових.

• Допомога дітям: благодійний проєкт «Наші діти» у співпраці з фондом «Я Майбутнє України» та Ювенальною поліцією опікується 219 дітьми, які втратили батьків через війну; 156 із них підтримуються компаніями групи DVL. Щомісячна допомога від групи компаній DVL становить 1,56 млн грн (по 10 тис. грн на дитину).



• Підтримка медичних ініціатив для дітей: понад 3,6 млн грн спрямовано у 2024–2025 роках на шелтер «Місто добра» та дитячий хоспіс «Дім Метеликів», ще 1 млн грн — на проєкт «Дім далеко від дому» фонду «Запорука» для онкохворих дітей.



• Допомога військовим: щомісячно 1 млн грн спрямовується на евакуацію важкопоранених у співпраці з БФ «Центр спасіння життя»; також підтримується реабілітація ветеранів (зокрема у центрі Tytanovi).



• Технологічна підтримка ЗСУ: від початку повномасштабної війни група компаній DVL передала Силам оборони телекомунікаційне обладнання на суму понад 347 млн грн. У межах ініціативи «Почуй своїх» спільно з фондом Сергія Притули продовжується збір на обладнання для зв’язку військовим.



Зазначено, стабільне зростання податкових відрахувань, інвестицій та розвиток соціальних ініціатив є частиною системного внеску lifecell у підтримку економіки України, безперервність зв’язку та розвиток цифрової інфраструктури навіть у найскладніших умовах.

