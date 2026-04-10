OVHcloud створює спеціальний підрозділ для оборонних потреб європейських армій

10 апреля 2026 г., 15:35

Французька компанія OVHcloud оголосила про створення спеціалізованого оборонного підрозділу у відповідь на запити міністерств оборони кількох європейських країн.



Як повідомляє Reuters, провайдер підтримуватиме цифрову трансформацію армій, зокрема в таких сферах, як управління за допомогою АІ, оркестрація дронів та забезпечення взаємодії засобів зв'язку між різними родами військ. Ключовою вимогою замовників є повна технологічна незалежність від неєвропейських постачальників послуг.



У звіті за перше півріччя фінансового року компанія, яка є провідним хмарним оператором Європи, зафіксувала органічне зростання виручки на 5,5% до 555 млн євро. Такий результат був досягнутий переважно завдяки збільшенню витрат з боку існуючих клієнтів. Генеральний директор Октав Клаба (Octave Klaba) зазначив, що OVHcloud продовжує наполягати на пан’європейській стратегії у сферах хмарних обчислень та АІ, позиціонуючи себе як безпечну альтернативу американським гігантам.



Фінансова директорка OVHcloud Стефані Беньє (Stéphanie Besnier) повідомила аналітикам, що компанія свідомо накопичила запаси апаратного забезпечення для захисту від зростання світових цін. Це збільшило капітальні витрати до 43% від виручки порівняно з 33% минулого року. Очікується, що така стратегія дозволить заощадити 25 млн дол. протягом року. Крім того, OVHcloud вже забронювала компоненти пам'яті на суму 50 млн євро для потреб 2027 року, використовуючи спеціальне цільове фінансування.



Попри вибіркову зміну цінової політики з 1 квітня, компанія підтвердила річний прогноз зростання доходів на рівні 5–7%. Керівництво наголосило, що підвищення цін стосується насамперед нових клієнтів та продуктів, де попит менш чутливий до вартості. OVHcloud продовжує уважно стежити за ринковою ситуацією, щоб оперативно реагувати на економічні зміни та потенційно впроваджувати нові цінові коригування у разі потреби.



Створення оборонного підрозділу OVHcloud є логічним завершенням багаторічної риторики компанії про "цифровий суверенітет" Європи. У контексті геополітичної нестабільності європейські уряди все менше довіряють зберігання військових даних американським провайдерам через ризики екстериторіального доступу до інформації. Для OVHcloud це унікальний шанс зайняти нішу високомаржинальних державних контрактів, де вимоги до походження технологій (European native) є важливішими за чисту обчислювальну потужність.



Стратегія завчасного викупу компонентів пам'яті та обладнання свідчить про глибоке розуміння поточної кризи в ланцюжках постачання. Інвестуючи в залізо на роки вперед, французький провайдер мінімізує ризики, з якими стикаються конкуренти, та забезпечує собі стабільну базу для розгортання АІ-інфраструктури. Однак успіх мілітарного напрямку залежатиме від здатності компанії відповідати суворим стандартам безпеки НАТО та забезпечувати безперебійну роботу в умовах потенційних кібератак, що виводить конкуренцію з американськими Big Tech на новий, державний рівень.

