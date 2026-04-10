Міністр енергетики Денис Шмигаль взяв участь у Конгресі місцевих та регіональних влад при Президентові України, де розповів про будівництво нової архітектури енергетичної безпеки.



Під час свого виступу Денис Шмигаль зауважив, що Україна створює мережу «енергетичних сот» - автономних або напівавтономних кластерів, де критична інфраструктура може працювати навіть тоді, коли центральна мережа пошкоджена.



За його словами, нова енергетична архітектура має три рівні:



- Атомна генерація. АЕС дають стабільність, яку неможливо замінити. І тому вона буде й надалі розвиватися.



- Гнучкість, балансування і нова генерація. Ідеться про маневрові потужності, накопичувачі, і нову генерацію в точках, де система має технічний дефіцит.



«У 2026 році стартує новий конкурс на будівництво до 1,3 ГВт нової генераційної потужності там, де вона найбільше потрібна: Полтавщина, Сумщина, Харківщина, Чернігівщина, Київщина, Одещина, Дніпро», - зазначив Денис Шмигаль.



- Локальна автономія. Когенерація, малі газові установки, децентралізоване тепло- і водопостачання. Це рівень, де потрібна активна залученість місцевої влади.



«Цього року Україна планує ввести в роботу 1,5 ГВт нової розподіленої газової генерації. Це стільки ж, скільки було введено за весь час великої війни. Під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України розповів конкретні кроки в цьому напрямку», - наголосив Денис Шмигаль,



Як повідомив очільник Міненерго, державні енергетичні компанії «Нафтогаз» та ОГТСУ планують до кінця року встановити 232 МВт та 92 МВт відповідно. У березні вже введено в експлуатацію 102 МВт потужностей.



«Додаткова потреба регіонів в обладнанні сьогодні складає понад 500 МВт. Працюємо з партнерами, зокрема в межах Фонду підтримки енергетики, щоб закрити цю потребу», - зазначив міністр енергетики.



Уряд уже передбачив кошти з резервного фонду на встановлення і приєднання наявних когенераційних установок у 8 регіонах України. Перший транш в розмірі 307 млн грн надійде найближчим часом. Це дозволить приєднати 75 установок загальною потужністю 96 МВт.



Міненерго спільно з Мінрозвитку та Мінекономіки опрацювало проєкти рішень Уряду щодо спрощення процедури закупівель обладнання в межах планів стійкості, а також супутніх робіт для його встановлення.

