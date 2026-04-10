З початку тижня піротехнічними підрозділами ДСНС знешкоджено 446 вибухонебезпечних предметів

10 апреля 2026 г., 8:15

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що з початку тижня піротехнічні підрозділи залучались 435 разів, виявлено, вилучено і знешкоджено 446 вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 151,95 га.



Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області – 54 тис. 813, Херсонщині – 29 тис. 441, Донеччині – 18 тис. 658, Київщині – 16 тис. 995, Миколаївщині – 12 тис. 858, Чернігівщині – 8 тис. 676, Сумщині – 7 тис. 532.



Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 646 тис. 627 од. вибухонебезпечних предметів, у тому числі 5 тис. 157 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 196 тис. 387 га.



У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідомте за номером телефону - 101.

