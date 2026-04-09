TrendForce: у березні вартість чипів DRAM малої ємності зросла на 20-40%

9 апреля 2026 г., 15:35

0

Tweet

Згідно з останнім дослідженням аналітичної компанії TrendForce від 7 квітня 2026 року, на ринку споживчої оперативної пам'яті DRAM спостерігається різке зростання цін, спричинене структурним скороченням поставок. Найбільші світові постачальники продовжують виводити з експлуатації лінії з виробництва зрілих продуктів поколінь нижче DDR4. У результаті контрактні ціни на споживчу DRAM у другому кварталі 2026 року можуть зрости на 45-50% відносно попереднього кварталу.



У березні 2026 року основну динаміку задавали чіпи ємністю менше 4 Гб. Наприклад, середня вартість DDR4 4 Гб за місяць підскочила на понад 20%, що значно випереджає темпи подорожчання продуктів високої щільності. Ще радикальніша ситуація склалася в сегментах DDR3 та DDR2: через обмеженість потужностей та оголошення про завершення життєвого циклу багатьох лінійок, ціни на ці типи пам'яті в березні зросли на 20-40%.



Тайванські виробники намагалися компенсувати дефіцит, перенаправивши потужності на DDR4, проте попит швидко змістився у бік ще старіших стандартів. Оскільки вільних потужностей практично немає, постачальники з Тайваню зайняли агресивну позицію щодо ціноутворення. Водночас південнокорейські гіганти, які вже мають вищу середню ціну продажу в цьому сегменті, ймовірно, впроваджуватимуть більш помірні коригування вартості у найближчій перспективі.

0

Tweet