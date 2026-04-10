MacBook Neo продається надто добре, і для Apple це проблема

10 апреля 2026 г., 17:25
В Apple, здається, виникла проблема: MacBook Neo продається настільки добре, що компанія веде переговори з постачальниками про збільшення обсягів виробництва понад спочатку заплановані 5-6 млн одиниць. Рішення досі не ухвалено, і причина – у бізнес-моделі цього пристрою.

MacBook Neo був спроєктований на основі бракованих чіпів A18 Pro, що залишилися від виробництва iPhone 16 Pro. Це процесори з дефектом на одному з шести GPU-ядер, які за звичайних умов потрапили б на утиль. Фактично процесори для Apple нічого не коштують. Але саме цей прийом робить масштабування економічно болючим: запас бракованих чіпів кінцевий, а нове замовлення у TSMC на 3-нм техпроцесі, який зараз повністю завантажений, вимагатиме або оплати за стандартними тарифами, або премії за терміновість. В обох випадках економічний сенс задуму втрачається.

Втім, відмовлятися від продукту, що стає популярним і дозволяє розширити загальну базу користувачів Mac – а вона досить стабільна останніми роками, – теж якось неправильно. Передбачається, що Apple зміщуватиме акценти в бік дорожчої моделі з підтримкою TouchID, щоб виправдати замовлення нових процесорів за вищою ціною.

Може, купити собі, поки є?

