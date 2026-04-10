SambaNova та Intel представили гетерогенну архітектуру AI-агентів

10 апреля 2026 г., 11:45

0

Tweet

Компанії SambaNova та Intel оголосили про новий етап співпраці, представивши спільну апаратну стратегію для найбільш вимогливих завдань агентного AI. Це рішення поєднує потужність GPU, гнучкість процесорів Intel Xeon 6 та швидкість прискорювачів SambaNova RDU.



Система стане доступною для підприємств, хмарних провайдерів та державних програм суверенного AI у другій половині 2026 року.



«Агентний AI переходить у стадію виробництва. Виграшна формула, яку ми бачимо: GPU починають роботу, Intel Xeon 6 керує процесом, а SambaNova RDU швидко її завершує», — зазначив Родріго Лян (Rodrigo Liang), генеральний директор SambaNova Systems.



Ера «тільки на GPU» добігає кінця, коли йдеться про складні сценарії, де AI-агенти мають не просто писати текст, а й компілювати код, викликати API та працювати з базами даних.



Нова архітектура розподіляє ролі наступним чином. GPU беруть на себе фазу prefill (обробка довгих запитів і створення кешу), де важлива висока паралельність. Intel Xeon 6 виступає як «головний мозок» та Action CPU. Він координує завдання, виконує та компілює код, а також працює з векторними базами даних. SambaNova SN50 RDU відповідає за фазу decode (генерація токенів). Ці чипи забезпечують високу пропускну здатність і низьку затримку, що критично для швидкості відповіді агента.



Використання Xeon 6 у цій зв'язці дає суттєву перевагу над конкурентами завдяки на 50% швидшій компіляції LLVM порівняно з серверними процесорами на базі Arm та до 70% вищій продуктивності векторних баз даних порівняно з іншими x86-рішеннями.



Це дозволяє розробникам перетворювати ідеї на готові до продакшену AI-агенти значно швидше.



Однією з головних переваг рішення є те, що воно не потребує спеціалізованих приміщень із рідинним охолодженням. Система розроблена для стандартних серверних стійок із повітряним охолодженням.



Це вибір для банків, медичних установ та оборонних відомств, які хочуть запускати потужний AI in-house (у власних приміщеннях), не експортуючи конфіденційні дані в хмару.



Рішення буде повністю готове до розгортання у другому півріччі 2026 року. Воно забезпечує повну сумісність із екосистемою x86, на якій побудована більшість сучасного корпоративного ПЗ.

