Резидентами «Дія.City» стали вже понад 860 компаній та стартапів

4 марта 2024 г., 10:25

0

Tweet

Правовий та податковий простір для IT-компаній в Україні масштабується й зацікавлює все нових учасників. Наразі у «Дія.City» вже понад 860 компаній різного масштабу. Серед них:

Frontline – виробник роботизованих рішень для сільськогосподарських підприємств. Їхній відомий продукт – робот ALLY, який уміє координувати логістику, вносити добрива, косити траву, а також збирати дані про стан ґрунту, моніторити шкідників й оцінювати готовність до збору врожаю.

Numo – застосунок, який допомагає людям із дефіцитом уваги. У ньому є гейміфікований список справ, інтерактивні психоедукаційні курси, звуки для фокуса й сну та щоденні відібрані лайфхаки.

Poster – українська IT-компанія, яка займається автоматизацією закладів громадського харчування й магазинів по всьому світу. Системою користується близько 20 тисяч закладів з понад 120 країн світу.

Quantum – європейська компанія з розробки програмного забезпечення з глибокою нішевою експертизою в галузі Data Science & Analytics. Вона представлена в США, Ізраїлі, Польщі та Україні. Серед їхніх партнерів – Amazon, Nvidia, Planet чи Amplifyre.

SmartTender – офіційний майданчик державних тендерів Prozorro та аукціонів Prozorro.Продажі. Щодня на платформі проводиться понад 10 тисяч закупівель.

Visco – розробник комплексних рішень для візуалізації процесів. Продукт допомагає планувальникам, операторам, керівникам, менеджерам і відділам продажів працювати ефективніше й краще комунікувати.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365