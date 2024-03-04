HP запропонують у США оренду принтерів для масового ринку

4 марта 2024 г., 11:35

Як повідомляє The Verge, компанія HP запропонує сервіс підписки на використання принтерів.



Зазначається, що HP All-In Plan по суті це розширення послуги HP Instant Ink, і, як і в цьому плані, чорнило надсилатиметься користувачам, але щомісячна плата тепер покриває також і сам принтер.



Тарифний план починається від $6,99 на місяць - він включає 20 сторінок друку, незалежно від того, якою є поточна модель HP Envy. За $35,99 на місяць користувач отримає принтер OfficeJet Pro та 700 сторінок на місяць. У випадку перевищення ліміту, HP надає ще блок у 10-15 сторінок за долар.



Усі запропоновані варіанти принтерів підтримують кольоровий і двосторонній друк. В рамках місячного ліміту в кольорі можна роздрукувати хоч кожну сторінку.



HP обіцяє, що підписка не передбачає якихось "початкових витрат" з боку користувача. Принтер і чорнило компанія надає безкоштовно - потрібно лише внести місячну абонентську плату, починаючи з другого місяця користування сервісом. Протягом перших 30 днів діє безкоштовний пробний період.



Мінімальний строк оренди - один рік.

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