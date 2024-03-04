Nvidia стала другим найбільшим клієнтом TSMC - її частка у замовленнях складає вже 11%

4 марта 2024 г., 9:35

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За оцінками Дена Ністедта (Dan Nystedt), фінансового аналітика TriOrient Investments, серед замовників TSMC - на цю компанію вже припадає 11% виторгу тайванського виробника за підсумками 2023 року.



Слід зазначити, що TSMC не розголошує деталі свого бізнесу, але згідно із законодавством США, компанія зобов'язана розкривати інформацію щодо клієнтів, на яких припадає понад 10% її доходів.



Минулого року компанія Apple, яку у звіті TSMC до Комісії з цінних паперів і бірж США називає "клієнтом А", забезпечила 25% доходу виробнику, оплативши замовлень на 17,52 млрд дол. У 2016 році ця сума складала 5 млрд дол.



Тим часом компанія Nvidia, яка, на думку Дена Ністедта, у поданій заяві позначена як клієнт B, заплатила TSMC 7,73 млрд дол., 11% від торішнього доходу компанії. У 2022 р. Nvidia займала лише пʼяте місце серед замовників найбільшого виробника чипів на планеті.



Ністед також зазначив, що на 10 найбільших клієнтів TSMC минулого року припадало 91% доходу, тоді як у 2022 році було 82%. Серед Тор10 замовників тайванського виробника - AMD, Broadcom, Qualcomm, MediaTek, Unisoc, Marvell, NXP та Intel. Так, навіть Intel, частка якої у замовленнях TSMC у 2022 році складала 5,1% з 3,87 млрд дол.

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