Qualcomm анонсувала нову флагманську мобільну платформу Snapdragon 8 Elite Gen 5

Компанія Qualcomm Technologies представила мобільну платформу Snapdragon 8 Elite Gen 5, заявлену як найшвидша у світі мобільна однокристальна система.



Snapdragon 8 Elite Gen 5 покращила можливості, які користувачі сьогодні очікують від своїх мобільних пристроїв, включно з блискавичною багатозадачністю та безперешкодним перемиканням додатків; тривалим ігровим процесом із неймовірною продуктивністю та енергоефективністю; персоналізованим агентним AI.





Мобільна платформа 8-ї серії дозволяє по-справжньому персоналізованим агентним AI-асистентам виконувати дії, налаштовані користувачем, у різних додатках. Завдяки безперервному навчанню на пристрої та визначенню в реальному часі, мультимодальні AI-моделі розуміють користувача, забезпечуючи проактивні рекомендації та ситуативні поліпшення підказок — при цьому дані користувача залишаються на пристрої.



Цьогорічна Snapdragon 8 Elite Gen 5 — це перша у світі мобільна платформа, яка записує в кодеку Advanced Professional Video (APV), що дозволяє створювати відео професійного рівня. Завдяки новаторській технології камери, керованої AI, творчі люди можуть реалізувати своє художнє бачення, записуючи відео студійної якості та маючи широкий контроль над постпродакшном.





Завдяки найсучаснішій продуктивності, ефективності та вбудованій обробці AI, Snapdragon 8 Elite Gen 5 забезпечує масові оновлення та можливості, яких користувачі прагнуть сьогодні. Процесор Qualcomm Oryon 3-го покоління — найшвидший у своєму класі — підвищує продуктивність на 20%. Нова архітектура графічного процесора Qualcomm Adreno покращує ігри з насиченою графікою на 23%. NPU Qualcomm Hexagon забезпечує на 37% вищу продуктивність.



«Зі Snapdragon 8 Elite Gen 5 ви перебуваєте в центрі свого мобільного досвіду. Він дозволяє персоналізованим AI-агентам бачити те, що бачите ви, чути те, що чуєте ви, і думати разом з вами в реальному часі», — сказав Кріс Патрік (Chris Patrick), старший віцепрезидент і генеральний менеджер відділу мобільних телефонів Qualcomm Technologies. «Snapdragon 8 Elite Gen 5 розширює межі персонального AI, дозволяючи вам відчути майбутнє мобільних технологій вже сьогодні».





Новітня преміальна пропозиція в серії Snapdragon 8 Elite буде представлена у флагманських пристроях від світових виробників і брендів смартфонів, включно з Honor, iQOO, Nubia, OnePlus, OPPO, POCO, realme, REDMI, RedMagic, ROG, Samsung, Sony, vivo, Xiaomi та ZTE. Нові пристрої будуть випущені найближчими днями.

