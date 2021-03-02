Дата-центр «Парковый» предложит облачные платформы Microsoft и VMware

2 марта 2021 г., 17:15

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Как сообщила член Наблюдательного совета дата-центр «Парковый» Татьяна Гончарова, уже в ближайшее время компания сможет предложить своим клиентам облачные платформы не только Microsoft, но и VMware, что позволит им выбрать оптимальные решения и продукты под свои бизнес-задачи.

Напомним, что до последнего времени в «Парковом» были доступны только облачные технологии на базе решений Microsoft. А поскольку в Украине зачастую гораздо большей популярностью пользуются решения на базе гипервизора VMware, команда новых собственников «Паркового» приняла решение о модернизацию оборудования для разворачивания облака на технологии VMware.



«Наша первоочередная задача — запустить второе облако на базе VMware. Вывести на рынок новые сервисы, которые мы планируем предлагать заказчикам, в том числе IaaS, BaaS, Disaster Recovery, часть SaaS-услуг. Для запуска решений на основе VMware мы уже начали работы силами собственных инженеров, а также дополнительно пригласили подрядчика — одного из украинских системных интеграторов. Думаю, что в марте мы уже сможем начать коммерческую эксплуатацию», заявила Татьяна Гончарова.

Сообщается, что для облачных решений на базе технологий Microsoft «Парковый» выбрал серверные платформы с процессорами Intel (3 ГГц) и с большим объемом оперативной памяти.

Планы разворачивания облачных платформ в «Парковом» отвечают прогнозам по основным тенденциям развития ИТ-рынка на следующие 5 лет, в соответствии с которыми наиболее динамичным будут направления, связанные с облачными решениями, а также со снижением доли собственного оборудования у клиентов при росте значимости пограничных вычислений. Так в сегменте облачных технологий ожидаемый рост в течение ближайших пяти лет составит до 15% ежегодно. Если же оценивать по отдельным направлениям, то лидером по ежегодному приросту будет сектор систем хранения, на уровне 30%. Тогда как IaaS ненамного будет ему уступать.

Как отметила Татьяна Гончарова, в настоящее время наблюдается двоякость развития ситуации: «Если облака развиваются, то колокейшн естественным путем сокращается. В Центральной и Восточной Европе этот процесс уже наблюдается, и связан он, в первую очередь, с популяризацией и гибкостью облачных платформ. Соответственно, и участники рынка, и расстановка сил также разная».

По словам представителя дата-центра, «Парковый» работает в двух направлениям и может гибко реагировать на изменения спроса, предлагая клиентам наиболее подходящие для них варианты.

«В целом, бурного подъема никто не ожидает, ведь рынок ЦОД не функционирует сам по себе в отрыве от ситуации в стране. Пандемия однозначно нанесла урон экономике в целом, а, значит, и наша отрасль замедлит свое развитие, несмотря на общее желание цифровизировать процессы», — подчеркнула Татьяна Гончарова.

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