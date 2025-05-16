Qualcomm представила мобільну платформу Snapdragon 7 Gen 4

16 мая 2025 г., 12:35

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Компанія Qualcomm Technologies представила новітнє поповнення в лінійці 7-ї серії - мобільну платформу Snapdragon 7 Gen 4. Ця абсолютно нова платформа покликана розширити мультимедійні можливості користувачів і забезпечити високу продуктивність на всіх рівнях. Зафіксувавши неоціненні моменти за допомогою вдосконаленої обробки зображень або насолоджуючись захватними іграми з обраними функціями Snapdragon Elite Gaming, Snapdragon 7 Gen 4 дає змогу користувачам повністю зануритися у свої захоплення. Snapdragon 7 Gen 4 також надає інноваційні можливості штучного інтелекту, включно з підтримкою асистентів Gen AI і популярних великих мовних моделей (LLM), що працюють безпосередньо на пристрої, з новою в серії стабільною дифузійною генерацією зображень.



«З мобільною платформою Snapdragon 7 Gen 4 ми відкриваємо новий рівень можливостей у 7-й серії завдяки вбудованим безпосередньо в апаратне забезпечення функціям штучного інтелекту, завдяки чому користувачам стає легко знімати, створювати та ділитися знімками», - говорить Кріс Патрік (Chris Patrick), старший віцепрезидент і генеральний менеджер з мобільних телефонів Qualcomm Technologies. «Ця платформа, підтримувана технологією Snapdragon Sound і оснащена першокласними аудіотехнологіями, включаючи першу в історії підтримку технології Qualcomm Expanded Personal Area Network (XPAN) за межами 8-ї серії, відкриває широкій аудиторії доступ до найсучасніших мультимедійних можливостей».



«Ми в HONOR дуже раді тісній співпраці з Qualcomm Technologies та інтеграції нової платформи Snapdragon 7 Gen 4 у наш майбутній комерційний пристрій», - сказав Фей Фанг (Fei Fang), президент з продукції HONOR. «Ця потужна платформа дасть нам змогу забезпечити неперевершену продуктивність і найсучасніші функції, підвищуючи зручність використання мобільних пристроїв у повсякденному житті».



«vivo і Qualcomm Technologies співпрацюють уже багато років, щоб забезпечити винятковий досвід для наших користувачів», - сказав Вейфенг Оуян (Weifeng Ouyang), віцепрезидент з продукції vivo. «Сьогодні ми раді повідомити, що наш майбутній смартфон працюватиме на мобільній платформі нового покоління Snapdragon 7 Gen 4, покликаній занурити користувачів в інноваційний та ефективний мобільний досвід».

Snapdragon 7 Gen 4 спочатку буде використовуватися компаніями HONOR і vivo, а анонс перших пристроїв очікується цього місяця.

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