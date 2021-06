Qualcomm выпустила 5G -модем для интернета вещей

4 июня 2021 г., 16:15

0

Tweet

Qualcomm Technologies представила первое в своей продуктовой линейке специализированное модемное IoT-решение с поддержкой 5G, оптимизированное для промышленного Интернета вещей (Industrial IoT, IIoT). Qualcomm 315 5G IoT Modem- RF System представляет собой комплексное модемно-антенное решение, разработанное для поддержки IoT-экосистемы в процессе создания обновляемых LTE и 5G-устройств для вертикальных IoT-отраслей, ускорения внедрения 5G-технологий для промышленного Интернета вещей и расширения сферы применения 5G в целом в IoT-отрасли. 5G задумывалась как обширная коммуникационная структура, и сегодняшние достижения уже позволяют увидеть и реализацию обещанных преимуществ, и возможности 5G для новых приложений, в том числе, для Интернета вещей.



Сегодня Интернет вещей нуждается в том числе в плавном переводе проводных промышленных структур на беспроводные, способные поддерживать как LTE, так и 5G. Модем Qualcomm 315 5G IoT разрабатывался для применения в промышленности и бизнес-секторе. Предназначенный для промышленных и бизнес-приложений, он отличается гигабитной производительностью, малой потребляемой мощностью и тепловой эффективностью, т.е. теми параметрами, которые необходимы для реализации скоростных, мощных и высокопроизводительных IoT-решений нового поколения. Предполагаемые направления применения модема Qualcomm 315: розничная торговля, производство и автоматизация, точное земледелие, строительство, горное дело, организация публичных мероприятий и др.



На фоне глобального распространения 5G модем Qualcomm 315 5G IoT, новое решение среди IoT-модемов высшего класса, пополнит портфолио LTE-IoT-модемов Qualcomm Technologies, открыв дорогу ускоренному внедрению 5G. Уменьшенные габариты и высокая степень интеграции РЧ-тракта вкупе с совместимостью на уровне контактов (pin to pin) позволяют устанавливать модем в существующие LTE-модули. Это дает возможность модернизировать существующие модули без аппаратной доработки, что минимизирует сроки и затраты на разработку и обеспечивает плавный переход от LTE to 5G.



«Qualcomm Technologies постоянно развивает и оптимизирует передовые технологии и модемы, от самых мощных и энергоэффективных решений NB-IoT до новых продуктов, таких как модем Qualcomm 315 5G IoT, предназначенный для обеспечения 5G-связи в IoT-решениях, - заявил Джеффри Торранс (Jeffrey Torrance), старший вице-президент Qualcomm Technologies, Inc. по управлению продуктами. - Мы рады представить наше новое 5G IoT решение, которое будет стимулировать и масштабировать всю индустрию 5G IoT и ускорит вхождение в Индустрию 4.0. Это решение облегчит создание устройств с увеличенным сроком службы и будет способствовать расширению применения 5G в Интернете вещей, упростив заказчикам бесшовную интеграцию устройств, в которых используются технологии связи предыдущих поколений».



Qualcomm 315 5G IoT поддерживает глобальные диапазоны 5G NR sub-6 и функционирует в автономном режиме (SA) с возможностью при необходимости переключения в LTE. Qualcomm 315 5G IoT может устанавливаться в частных и публичных 5G-сетях изолированно или c разделением физической архитектуры 5G на множество виртуальных сетей (технология network slicing). Оптимальное применение решение —IoT-приложения, способные бесшовно интегрироваться с существующими проводными и ethernet-сетями. Расширенное сопровождение и поддержка программного и аппаратного обеспечения, предусмотренные для нового модема, обеспечат работу IoT-устройств на протяжении всего периода эксплуатации. Новое решение ускорит цифровые преобразования в сфере промышленного Интернета вещей и расширит сферу применения в Интернете вещей технологий 5G.



Ожидается, что модем Qualcomm 315 5G IoT будет доступен на рынке во второй половине 2021 г.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!