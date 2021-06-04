Глобальные поставки TWS-наушников сохраняют уверенный рост

4 июня 2021 г., 16:45

Рост мирового рынка TWS-наушников в первом квартале 2021 г. достиг 44% "YoY", – сообщают в Counterpoint Research. Китай сумел показать наиболее высокую динамику роста, тогда как крупнейшим регионом сбыта продолжает оставаться Северная Америка.



В соревновании вендоров Apple продолжает доминировать, однако ее доля сокращается на фоне усиливающейся конкуренции и отсутствия новых моделей. Сохранившая вторую строку рейтинга Xiaomi также сократила подконтрольную долю. В то же время, Samsung сумела нарастить долю по измерителю "QoQ" и сократила отрыв от второй позиции.



Доля продуктов в ценовом диапазоне свыше 100 долл. сократилась с учетом смены потребительских предпочтений – на фоне пандемии COVID-19 стесненные в средствах покупатели все чаще отдавали предпочтение моделям и среднего и нижнего сегментов. Тем не менее, за этим сегментом остается почти половина (46%) рынка.

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