SAP розширює найбільшу бізнес-мережу у світі

На глобальній онлайн-конференції SAPPHIRE NOW, яка розпочалася в середу, 2 червня, та проходитиме протягом тижня, компанія SAP оголосила про створення нових бізнес-співтовариств. Як підкреслюється, завдяки їм можна поліпшити результати бізнесу, краще орієнтуватися в мінливих економічних і геополітичних умовах та підвищити внесок у забезпечення сталого розвитку.



SAP представила перший крок до розширення найбільшої в світі бізнес-мережі за допомогою SAP Business Network, яка об'єднує SAP Ariba Network, SAP Logistics Business Network і SAP Asset Intelligence Network. Понад 5,5 млн організацій отримають вигоду від участі в цьому об’єднаному співтоваристві.



SAP також анонсувала інновації, які допоможуть компаніям модернізувати й оцифрувати свої бізнес-процеси, щоб стати інтелектуальними підприємствами. Крім того, клієнти можуть отримати переваги від нового портфеля бізнес-додатків, орієнтованих на забезпечення сталого розвитку, які надають прозорість по всьому ланцюжку поставок.



«У цей винятковий рік важливість спільнот, частиною яких ми є, стала очевидною, − заявив генеральний директор SAP Крістіан Кляйн. − Наше нове бачення сприятиме заснуванню найбільшої в світі бізнес-спільноти, даючи клієнтам змогу легко зв'язуватися з компаніями через ланцюжки поставок і створювати мережеву економіку в різних галузях».



Мережева екосистема для підприємств, які ведуть спільний бізнес, має ряд переваг. Члени нової бізнес-мережі SAP отримають доступ до єдиного уніфікованого порталу, щоб одержати цілісне уявлення про логістику й екосистему своїх ланцюжок поставок, а також про управління та обслуговування обладнання.



Під час пандемії найстійкішими виявилися ті компанії, які застосовували новітні технології для перетворення своїх бізнес-процесів. Організації, які послуговувалися тільки хмарною інфраструктурою та практично не оцифровували основних бізнес-процесів, теж не досягли успіху. Щоб кожне підприємство стало інтелектуальним, SAP анонсувала RISE with SAP із пакетами трансформації для конкретних галузей. Такі пакети забезпечують трансформацію бізнесу як послуги з п'ятьма початковими хмарними рішеннями для роздрібної торгівлі, споживчих товарів, автомобілів, комунальних послуг, а також промислового обладнання та комплектуючих.



Незважаючи на короткочасне зниження викидів вуглецю торік, у цьому році очікується їхнє суттєве зростання. Оскільки сталий розвиток так само важливий для успіху в бізнесі, як дохід і прибуток, мета SAP полягає в тому, щоб зробити захист клімату вимірним, різноманітність та інклюзивність − видимими, а етичну відповідальність − прозорою.



Для досягнення цієї мети та впровадження стійкості як основного бізнес-процесу SAP анонсувала портфель нових продуктів, орієнтованих на сталий розвиток. До нього входить рішення SAP Responsible Design and Production, завдяки якому розробники продуктів зможуть робити обдуманий вибір від початкової концепції продукту до його виробництва, SAP Product Footprint Management — рішення для відстеження стійкості протягом усього життєвого циклу продукту та рішення SAP Sustainability Control Tower для забезпечення безперервної видимості.

