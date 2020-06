Qualcomm и Infinite упростят трансформацию «умных» городов и услуги IoTaaS

25 июня 2020 г., 16:05

Компании Qualcomm Technologies и Infinite Computer Solutions объявили о стратегическом сотрудничестве в области внедрения решений для «умных» городов и услуг Internet of Things as a Service (IoTaaS).



Как отмечается, результатом сотрудничества станет сквозное, полностью управляемое решение, которое упрощает цифровую трансформацию для «умных» подключенных пространств в сферах государственного управления, здравоохранения, строительства, развлекательной индустрии, на транспорте, в производстве, розничной торговле и логистике. Решение IoTaaS позволяет соединить компании, участвующие в программе Qualcomm Smart Cities Accelerator с помощью интеллектуальной платформы для взаимодействия Zyter SmartSpaces.



Программа Qualcomm Smart Cities Accelerator, стартовавшая в 2019 г. в рамках Qualcomm Advantage Network, разработана для того, чтобы соединить города, муниципалитеты, административные структуры и предприятия с экосистемой поставщиков технологий. Цель - повышение эффективности, снижение издержек, усиление безопасности и обеспечение экологичности. Связавшись друг с другом, участники программы смогут повысить качество жизни с помощью «умных» решений и благодаря ускоренной трансформации критичных инфраструктур и сервисов.



В рамках сотрудничества с Qualcomm Technologies компания Infinite ускорит развитие «умных» подключенных пространств, опираясь на свой опыт в сфере создания платформ с поддержкой цифровой трансформации, информационной безопасности, взаимодействия с пользователями, аналитики, коллективного и искусственного интеллекта.



Особо подчерктвает ся, что сквозная цифровая платформа решает ключевые проблемы разработки «умных» городов и предприятий, а также делает IoTaaS коммерческой реальностью, позволяя гибко удовлетворять различные потребности бизнеса и органов управления. В ней задействован весь комплекс технологий Qualcomm Technologies: сенсорные устройства с поддержкой граничных вычислений и аналитики, системы управления данными, аппаратные средства обеспечения безопасности, приложения ИИ и машинного обучения, новейшие коммуникационные технологии с поддержкой 5G, а также комплексная система централизованного контроля и управления.



«В стремлении сделать свои города “умнее”, органы управления сталкиваются с серьезными комплексными проблемами. А в сочетании с обычной для IoT-пространства фрагментацией они становятся практически непреодолимыми, — говорит Джефри Торранс (Jeffery Torrance), вице-президент Qualcomm Technologies, Inc. по развитию бизнеса IoT. — Наша готовая к использованию IoT-платформа опирается на обширный опыт Qualcomm Technologies в области беспроводных технологий, 5G и IoT, а также на опыт Infinite как интегратора систем цифровой трансформации. Она создана, чтобы обеспечить пространство связи и облегчить тяжелое бремя поисков, разработки и интеграции различных и разнородных технологий наряду с экономичными средствами управления и монетизации IoT-решений».



«Мы полны энтузиазма, предпринимая вместе с Qualcomm Technologies следующий шаг в направлении сквозной цифровой трансформации подключенных экосистем, — сказал Санжай Говил (Sanjay Govil), председатель и основатель компании Infinite. — Объединяя сильные стороны обширной сети Qualcomm Technologies Smart Cities и платформы Zyter SmartSpaces, мы создадим эффективное, модульное, безопасное и универсальное решение, которое в глобальном масштабе удовлетворит потребности управления “умными” пространствами для всех отраслей».

