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НСЗУ разместила часть ИТ-инфраструктуры в облаке GigaCloud

25 июня 2020 г., 16:45
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НСЗУ разместила часть ИТ-инфраструктуры в облаке GigaCloud

«Национальная служба здоровья Украины» (НСЗУ) перенесла часть сервисов электронной системы здравоохранения eHealth в облачные ресурсы компании GigaCloud. Ключевым фактором принятия решения о выборе оператора стала экспертность GigaCloud в построении масштабных отказоустойчивых облачных платформ и значительный опыт реализации схожих проектов для украинских государственных структур. Техническая инфраструктура GigaCloud отвечает всем требованиям относительно информационной безопасности по стандарту КСЗИ, а также имеет дополнительный международный сертификат ISO/ IEC 27001:2013.

Кроме того, НСЗУ развернула в частном облаке GigaCloud резервный виртуальный ЦОД Disaster Recovery as a Service. В нем реплицируется ИТ-инфраструктура eHealth вместе со всеми развернутыми в ней приложениями. В случае аварии в основной инфраструктуре или при проведении регламентных работ переключение на резервную инфраструктуру происходит за несколько минут и обеспечивает бесперебойную работу системы.

«Мы, как облачный провайдер, отвечаем за безотказную работу виртуальной инфраструктуры клиента, – говорит Артем Коханевич, CEO GigaCloud. – Обеспечение ее оптимальной работы, обслуживание, эксплуатация и модернизация ресурсов – задача наших технических специалистов. Также мы провели цикл дополнительных тренингов для специалистов eHealth по работе с облачной платформой OpenStack, чтобы в дальнейшем они могли быстро и качественно разворачивать свои сервисы в облаке».


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