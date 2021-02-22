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QNAP выпустила ОС QTS 4.5.2 с расширенной функциональностью

22 февраля 2021 г., 15:59
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QNAP выпустила ОС QTS 4.5.2 с расширенной функциональностью

Компания QNAP Systems официально выпустила QTS 4.5.2, последнюю версию собственной усовершенствованной операционной системы для NAS.

Как отмечается, ключевые особенности QTS 4.5.2 включают расширение SNMP для мониторинга сетевых устройств и поддержку однокорневой виртуализации ввода-вывода (SR-IOV). Плюс к этому появилась сквозная поддержка технологии Intel QuickAssist (Intel QAT) виртуальных машин.

QNAP также представила сверхвысокоскоростную сетевую карту 100GbE.

Подчеркивается, что благодаря комплексным усовершенствованиям функций виртуализации, работы в сети и управления, NAS от QNAP позволяют предприятиям и организациям реализовать необходимый потенциал производительности для решения текущих и будущих ИТ-задач.

Установив в NAS SmartNIC, совместимого с SR-IOV PCIe, позволяет выделить ресурсы полосы пропускания физической сетевой карты непосредственно виртуальным машинам. Поскольку трафик проходит в обход гипервизора vSwitch, эффективность операций ввода-вывода и эффективность работы сети могут быть улучшены на 20%, при этом обеспечивая надежность работы приложений виртуальных машин и снижая нагрузку на ЦП.

Intel QAT обеспечивает аппаратное ускорение, позволяющее разгрузить ресурсоемкое сжатие данных, увеличивает производительность шифрования IPSec / SSL и поддерживает SR-IOV для повышения пропускной способности ввода-вывода.

Анонсированная  производителем сетевая карта расширения QXG-100G2SF-E810  построена на базе Ethernet-контроллера Intel E810, поддерживает PCIe 4.0 и обеспечивает пропускную способность до 100 Гбит/с. Контроллер поддерживает серверы/рабочие станции на Windows и Linux. Более высокая плотность полосы пропускания с уменьшением количества каналов также позволяет уменьшить объемы кабельной разводки и сократить эксплуатационные расходы.

Дополнительную информацию о компании и ее решениях вы можете найти на специальной странице http://ko.com.ua/qnap

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