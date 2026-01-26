Raspberry Pi представила компактні USB 3.0 флешнакопичувачі

26 января 2026 г., 16:35

Компанія Raspberry Pi розширює лінійку власних аксесуарів, випускаючи Raspberry Pi Flash Drive — компактний USB-накопичувач стандарту USB 3.0 (USB-A). Новинка поєднує високу швидкість передачі даних, преміальний алюмінієвий дизайн та виняткову надійність.



Накопичувачі вже доступні в офіційних реселерів за ціною $30 за версію на 128 ГБ та $55 за версію на 256 ГБ.



Розробники Raspberry Pi застосували свої суворі стандарти якості до нового аксесуара. Корпус пристрою повністю виготовлений з алюмінію, що робить його міцним і стійким до фізичних пошкоджень. На верхній панелі стримано вигравіювано логотип Raspberry Pi, а спеціальний отвір дозволяє зручно кріпити флешку на брелок.



Компанія наголошує, що на відміну від дешевих безіменних аналогів, їхні накопичувачі пройшли ретельне тестування (десятки тисяч циклів) на стійкість до раптових вимкнень живлення та непередбачуваного вилучення з роз'єму.



Накопичувачі використовують архітектуру з pSLC-кешем, що дозволяє досягати високої швидкості при інтенсивних навантаженнях, після чого дані переносяться на щільну QLC-пам'ять.



Заявлена швидкість запису 75 МБ/с для версії 128 ГБ та 150 МБ/с для версії 256 ГБ. Зазначено, Raspberry Pi вказує саме стабільні (sustained) показники швидкості, виміряні при заповненому кеші, що відображає реальну продуктивність при тривалому копіюванні великих файлів.



Окрім швидкості, нові накопичувачі отримали функції, властиві повноцінним SSD. Так підтримка SMART дає можливість моніторингу «здоров'я» накопичувача та прогнозування терміну його служби. Підтримка TRIM – для збереження високої продуктивності протягом тривалого часу. А енергоефективність досягається завдяки автоматичному переходу у режим низького енергоспоживання USB 3.0 під час простою.

Нові Raspberry Pi Flash Drive — це рішення для тих, кому потрібне стабільне портативне сховище для резервного копіювання даних або роботи з операційними системами безпосередньо з USB-порту.

