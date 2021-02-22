По итогам 2020 года lifecell впервые стала прибыльной

22 февраля 2021 г., 15:20

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Оператор lifecell подвел финансовые и операционные итоги своей деятельности за четвертый квартал 2020 года и весь год в целом. Компания продолжает демонстрировать устойчивый рост финансовых показателей ― годовой доход увеличился на 14.2%, а EBIDTA ― на 11.9% на годовой основе. Оператор задекларировал значительную чистую прибыль в размере 2588,7 млн грн по итогам года. Трехмесячная база активных абонентов lifecell составляет 8,1 миллиона активных абонентов.

В 2020 году доход lifecell увеличился на 14.2% за год ― до 6835.8 млн грн (по сравнению с 5983.8 млн грн в 2019 году). В четвертом квартале 2020 года доход оператора увеличился на 22.8% ― до 1913,8 млн грн (по сравнению с 1557,9 млн грн в четвертом квартале 2019 года). Такое увеличение дохода обусловлено ростом абонентской базы и повышенным потреблением услуг мобильного интернета и голосовых услуг, несмотря на снижение доходов от роуминга.

За год показатель EBITDA повысился на 11.9% ― до 3630,9 млн грн (по сравнению с 3243,4 млн грн в 2019 году). В четвертом квартале 2020 года показатель EBITDA вырос на 27.4% на годовой основе ― до 1042,9 млн грн (по сравнению с 818,6 млн грн в 4 квартале 2019 года). В то же время, в 2020 году маржа EBITDA за год выросла на 2.0 пункта ― до 54.5%, если сравнивать с 52.5% в 2019 году.

lifecell зафиксировал чистую прибыль в размере 2588,7 млн грн против чистого убытка в 1113,6 млн грн в 2019 году. Сумма отсроченного налога на прибыль составила 2581,7 млн грн в четвертом квартале 2020-го, что также возымело положительное влияние на показатель чистой прибыли.

«2020 год стал выдающимся в истории lifecell. Нам удалось впервые за 16 лет существования компании выйти на годовой доход, несмотря на многочисленные барьеры: от несовершенного регулирования рынка до внезапной пандемии. В то же время компания сделала значительный вклад в борьбу с COVID-19. Мы приобрели аппараты ИВЛ, предоставили мобильную связь медикам без дополнительной платы и поддержали абонентов инновационными цифровыми услугами, облегчающими жизнь и работу во время карантина. Сегодня у меня есть все основания считать, что прошлый год был только началом, и lifecell продолжит свою историю успеха. Оператор будет и в дальнейшем внедрять инновации в Украине, а также защищать свободу украинских абонентов, несмотря на несовершенную конкуренцию, и бороться за приведение рыночного регулирования в соответствии с лучшими мировыми практиками», ― прокомментировал Исмет Языджи, главный исполнительный директор lifecell.

На годовой основе активная трехмесячная абонентская база в 2020 году выросла на 9.5% ― до 8,1 миллиона (по сравнению с 7,4 миллиона в 2019 году). Активная 3-месячная абонентская база 4.5G-пользователей выросла за год на 42% и достигла 63% от всего количества дата-пользователей по состоянию на конец четвертого квартала 2020 года. Увеличение количества 4.5G-пользователей вместе с растущим объемом потребления данных, который вырос на 32% на годовой основе, способствовало общему росту потребления данных. Соответственно среднее потребление данных на одного пользователя выросло на 46% на годовой основе по сравнению с 4 кварталом 2019 года.

Активный трехмесячный ARPU вырос на 3,2% за год и составил 74,1 грн по сравнению с прошлогодним показателем 71,8 грн. В то же время показатель 12-месячного активного MoU вырос за год на 18,3%, и на 18,2% в 4 квартале на годовой основе.

Заявлено, что lifecell оставался лидером по показателю проникновения смартфонов в сети, который на конец 4 квартала достиг 81%. Оператор также продолжал расширять свое портфолио цифровых продуктов. Новый музыкальный сервис lifecell music с нулевой платой за трафик для абонентов lifecell был запущен в 4 квартале 2020 г.

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