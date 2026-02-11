IBM відкриває еру автономних сховищ: представлено нове портфоліо FlashSystem з агентним AI

11 февраля 2026 г., 14:35

Корпорація IBM оголосила про запуск наступного покоління систем IBM FlashSystem, які працюють під управлінням агентного штучного інтелекту. Це оновлення перетворює звичайне зберігання даних на інтелектуальний рівень інфраструктури, здатний самостійно захищатися, оптимізуватися та відновлюватися, скорочуючи витрати на ручне управління на неймовірні 90%.



IBM представила три моделі, які забезпечують на 40% вищу ефективність даних порівняно з попередниками.



IBM FlashSystem 5600 підходить для організацій, яким потрібні можливості корпоративного класу в компактному формфакторі. Система забезпечує до 2,5 ПБт (PBe) ефективної місткості в одному корпусі висотою 1U, встановлюючи нову планку щільності зберігання даних для ринку середнього рівня, та демонструє продуктивність до 2,6 млн IOPS. Ультращільний дизайн 1U є рішенням для середовищ з обмеженим простором, таких як периферійні вузли (edge locations), віддалені офіси та невеликі центри обробки даних.



IBM FlashSystem 7600 розроблена для організацій, які потребують високої продуктивності та масштабованості для робочих навантажень, що зростають. Вона забезпечує до 7,2 ПБт (PBe) ефективної місткості в одній системі висотою 2U та до 4,3 млн IOPS. Модель 7600 призначена для роботи з великими віртуалізованими середовищами, аналітичними платформами та консолідованими додатками, що вимагають значної місткості та швидкого часу відгуку.



IBM FlashSystem 9600 створена для великих підприємств, що виконують критично важливі (mission-critical) операції, які потребують екстремальної продуктивності та масивного масштабування. Система забезпечує до 11,8 ПБт (PBe) ефективної місткості в корпусі 2U з показником до 6,3 млн IOPS. Типові сценарії використання включають основні банківські системи, ERP-платформи та додатки на базі AI, де необхідна надвисока швидкість і передова безпека. FlashSystem 9600 дозволяє скоротити операційні витрати на 57% завдяки технологіям AI та консолідації ресурсів порівняно з попереднім поколінням.



Серцем нової лінійки є FlashSystem.ai — набір сервісів на базі агентного AI. На відміну від звичайних алгоритмів, агентний AI не просто дає поради, а діє самостійно. Система навчається на поведінці додатків за лічені години та адаптує продуктивність без участі адміна.



Система не лише приймає рішення, а й пояснює свою логіку, що вдвічі скорочує час на підготовку звітів про комплаєнс та аудит.



AI автоматично переміщує навантаження між пристроями (навіть сторонніх виробників) для досягнення максимальної швидкості.



Нові модулі FlashCore (FCM) п'ятого покоління оснащені апаратним прискоренням для аналізу кожного циклу вводу-виводу (I/O). Система виявляє аномалії та ознаки шифрування даних (ransomware) менш ніж за 60 секунд. Завдяки навчанню на десятках мільярдів точок даних, кількість хибних спрацювань становить менше ніж 1%. У разі атаки FlashSystem здатна ініціювати автономні дії з відновлення прямо на рівні заліза.



«Ми перетворюємо сховища на стратегічного AI-партнера. Агентний AI безперервно оптимізує продуктивність, безпеку та вартість без втручання людини», — зазначив Сем Вернер (Sam Werner), генеральний менеджер IBM Storage.



Нове портфоліо IBM FlashSystem надійде у загальний продаж 6 березня 2026 року. IBM також пропонує оновлені сервіси життєвого циклу (TLS), які використовують AI-моніторинг для запобігання збоям ще до їх появи.

