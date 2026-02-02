Samsung розкриває деталі SSD PM9E1 зі швидкістю 14,5 ГБ/с

2 февраля 2026 г., 14:25

Оскільки обробка штучного інтелекту все частіше переміщується з хмар безпосередньо на локальні пристрої та настільні суперкомп'ютери, потреба у надшвидких і компактних накопичувачах стала критичною. Компанія Samsung Electronics представила свій новий флагманський SSD — PM9E1.



Це перший у галузі накопичувач стандарту PCIe Gen 5 об’ємом 4 ТБ, виконаний у компактному формфакторі M.2 2242 (22x42 мм). Новинка стала ключовим компонентом настільного AI-суперкомп'ютера NVIDIA DGX Spark, що працює на базі архітектури NVIDIA GB10.



Samsung PM9E1 демонструє двократне зростання продуктивності та на 45% кращу енергоефективність порівняно з попереднім поколінням.



Для новинки заявлена швидкість послідовного читання/запису до 14 500 МБ/с та 12 600 МБ/с відповідно. Випадкове читання/запис до 2 000K IOPS та 2 640K IOPS.



В SSD встановлено контролер «Presto». Це власна розробка Samsung на базі 5-нм техпроцесу з прошивкою, оптимізованою під операційну систему DGX Spark та архітектуру NVIDIA CUDA.



Пам'ять на базі 8 покоління 1 Tb V-NAND та вбудована DRAM для низької затримки.



«Тільки поєднання потужних AI-прискорювачів з оптимізованими накопичувачами, такими як PM9E1, дозволяє розкрити потенціал AI-застосунків наступного покоління», — зазначають у Samsung.



Обробка AI потребує гібридного підходу: миттєвої реакції в реальному часі та водночас здатності швидко перекачувати величезні масиви даних. Попри крихітний розмір (22x42 мм), PM9E1 зберігає повноцінну архітектуру з виділеною DRAM. Це гарантує стабільний доступ до даних навіть при інтенсивних і хаотичних навантаженнях, характерних для тренування нейромереж, і зменшує теплове навантаження на систему. Формфактор M.2 2242 також дозволив розташувати пам'ять фізично ближче до обчислювальних ресурсів, скоротивши шлях сигналу.



У еру AI захист даних стає ще актуальнішим. Контролер PM9E1 підтримує протокол SPDM v1.2 (Security Protocol and Data Model), що забезпечує автентифікацію пристрою та перевірку справжності прошивки; захищені канали передачі даних; безпеку на основі сертифікатів, що раніше використовувалася лише для зовнішніх комунікацій, а тепер впроваджена на рівні обміну даними між компонентами.





Samsung PM9E1 вже запущений у масове виробництво. Завдяки поєднанню швидкості, безпеки та компактності, він стає безальтернативним вибором для професійних робочих станцій та творців контенту, які працюють із важкими AI-моделями локально.

