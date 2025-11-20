Q.ANT представляє фотонічний процесор другого покоління

20 ноября 2025 г., 13:49

Компанія Q.ANT оголосила про випуск свого блоку нативної обробки (Native Processing Unit) наступного покоління Q.ANT NPU 2. Він має розширені можливості нелінійної обробки, щоб забезпечити на порядки вищий виграш в енергоефективності та продуктивності для робочих навантажень AI та високопродуктивних обчислень (HPC).



Виконуючи нелінійні математичні операції нативно у світлі, Q.ANT NPU 2 відкриває абсолютно нові класи AI та наукових застосунків, включаючи фізичний AI, вдосконалену робототехніку, комп'ютерний зір, промисловий інтелект, фізичне моделювання та наукові відкриття. Q.ANT пропонує свої NPU безпосередньо як 19-дюймове серверне рішення, включаючи хост-процесор x86 та операційну систему Linux.



"Q.ANT пропонує галузі новий клас процесорів, які забезпечують приріст продуктивності, що перевищує поступові покращення їхніх цифрових аналогів, — відкриваючи двері для чудових алгоритмів, недосяжних для цифрових схем, — сказав д-р Міхаель Фьорч (Michael Förtsch), генеральний директор Q.ANT. — Протягом багатьох років AI випереджав нашу здатність його живити — енергія стала новим рубіконом. З нашими NPU ми змінили рівняння. Наш NPU 2 доводить, що продуктивність та стійкість — це не протилежні сили. Вони одне й теж. Це не еволюція — це новий початок".





Прискорення AI досягло фізичних меж кремнію. Кожне нове покоління GPU споживає більше енергії, води та виробляє більше тепла (системи охолодження становлять до 40% загальної енергії центру обробки даних).



Фотонічна обробка докорінно змінює це рівняння: cвітло поширюється швидше, майже не генерує тепла і може виконувати складні функції за один оптичний крок, для якого знадобилися б тисячі транзисторів у CMOS-чіпі.



Замінюючи транзисторну логіку нативними аналоговими обчисленнями у світлі, архітектура Q.ANT забезпечує до 30 разів менше енергоспоживання (у порівнянні з GPU), до 50 разів вищу продуктивність для складних робочих навантажень AI та HPC.



Серед нововведеннь в Поколінні 2 слід зазначити покращене ядро нелінійної обробки: друге покоління NPU від Q.ANT запроваджує вдосконалені аналогові блоки, оптимізовані для нелінійних мережевих моделей. Вони різко зменшують кількість параметрів та глибину навчання, одночасно підвищуючи точність для навчання зображень, класифікації та фізичного моделювання.



Рішення постачається як готовий до використання 19-дюймовий сервер, що монтується в стійку. Native Processing Server (NPS) містить кілька NPU Gen 2 та інтегрується з наявними CPU та GPU через інтерфейс PCIe та API на C/C++/Python, що робить фотонічне прискорення негайно придатним для розгортання в середовищах HPC та центрах обробки даних.



"Фотонічні обчислення масштабуються набагато швидше, ніж CMOS, — підкреслив д-р Міхаель Фьорч. — Те, що зайняло десять років для цифрових обчислень, ми досягли лише за один рік із фотонікою".





Сервери Q.ANT, оснащені процесором NPU 2, вже доступні для замовлення. Очікується, що клієнтські поставки розпочнуться у першій половині 2026 року.

