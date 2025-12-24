Eurocom випускає мобільний сервер Raptor X18: Intel Core Ultra 9, RTX 5090 та 256 ГБ оперативної пам'яті

24 декабря 2025 г., 13:35

Компанія Eurocom оголосила про запуск EUROCOM Raptor X18 — мобільної серверної платформи, яка переносить продуктивність стійкових серверів корпоративного рівня у єдиний портативний корпус. Створений для забезпечення повноцінної функціональності сервера без обмежень традиційної інфраструктури центрів обробки даних, Raptor X18 дає організаціям свободу розгортати високопродуктивні обчислення, приватні хмари, вузли периферійних обчислень або тимчасові мережеві інфраструктури будь-де і будь-коли.



Там, де звичайним серверам потрібні спеціальні стійки, блоки живлення, охолодження та фізична інфраструктура, EUROCOM Raptor X18 пакує всі основні компоненти у міцний портативний формфактор.



Вага новинки – 3,6 кг при наявності інтегрованого дисплея, клавіатури та резервного акумулятора.



Рішення постачається попередньо налаштованим і готовим до запуску серверних операційних систем.



Його сфери застосування: приватні хмари, польові операції, периферійні обчислення, аварійне відновлення даних, мобільні лабораторії та віддалені офіси.

У форматі ноутбука Raptor X18 має 24 ядра процесора, 256 ГБ ОЗП та 32 ТБ SSD RAID усувають майже всі обмеження настільних або стійкових серверів.



Повністю оновлюване обладнання (RAM, накопичувачі, мережеві модулі) забезпечує тривалий термін експлуатації.



Відпадає потреба в оренді місця в дата-центрі, спеціальному охолодженні або резервному живленні для малих команд і стартапів.



Система підтримує до 256 ГБ оперативної пам'яті DDR5 через чотири слоти SO-DIMM. Це дозволяє запускати кілька віртуальних машин, контейнеризовані сервіси, великі бази даних у пам'яті та робочі навантаження AI/ML одночасно. Щодо зберігання даних, пристрій пропонує чотири слоти M.2 (включаючи інтерфейси PCIe 4.0 та 5.0) загальною місткістю до 32 ТБ. Підтримка RAID 0, 1 та 5 дозволяє налаштувати систему на максимальну швидкість або повне резервування даних.



Raptor X18 підтримує широкий спектр ОС — від Windows 11 до Windows Server 2025 та основних дистрибутивів Linux (наприклад, Ubuntu). Windows Server 2025 підходить для цього заліза, відкриваючи розширену віртуалізацію, посилену безпеку та покращену продуктивність NVMe.



Завдяки NVIDIA RTX 5090 з архітектурою Blackwell, сервер може обробляти 3D-рендеринг у реальному часі, наукові симуляції та завдання, що вимагають прискорення на GPU. Пристрій підтримує підключення до чотирьох активних дисплеїв одночасно через HDMI та два порти Thunderbolt 5.



Порти та підключення:

2 × Thunderbolt 5 (USB-C)

2 × 2.5 GbE RJ-45 LAN

2 × USB 3.2 Gen 2 (Type-A)

1 × HDMI 2.1

Комбінований аудіороз'єм



Шасі виготовлено з алюмінієво-магнієвого сплаву (5052), що поєднує міцність і легкість. Товщина корпусу становить 32,8 мм, що робить його портативним для пристрою такого класу.



EUROCOM Raptor X18 вже доступний для замовлення та індивідуальної конфігурації.



«Незалежно від того, чи ви стартап, дослідницька установа чи команда в дорозі, Raptor X18 усуває традиційні бар’єри для розгортання сервера», — каже Марк Біалік (Marc Bialic), президент Eurocom. «Ви можете нести повноцінний серверний вузол у рюкзаку».

