Logitech підтвердила кібератаку хакерського угруповання Clopта та витік даних

Компанія Logitech офіційно підтвердила, що нещодавно стала жертвою кіберінциденту, пов'язаного з несанкціонованим вилученням даних. Компанія підкреслила, що інцидент не вплинув на її продукти, бізнес-операції чи виробництво.



Інцидент набув розголосу після того, як хакерське угруповання Clop, відоме своїми вимаганнями, додало Logitech до свого сайту витоку даних, заявивши про викрадення майже 1,8 терабайта інформації. Угруповання Clop відоме тим, що використовує вразливості в системах Oracle E-Business Suite для крадіжки даних.



Logitech вважає, що несанкціонований доступ стався через використання зловмисниками вразливості нульового дня ("zero-day") у сторонній програмній платформі. Компанія усунула цю вразливість одразу після того, як постачальник програмного забезпечення випустив відповідне виправлення.



Наразі триває розслідування за участю провідних зовнішніх фірм з кібербезпеки. Logitech припускає, що викрадені дані можуть включати обмежену інформацію про співробітників та споживачів, а також дані, що стосуються клієнтів і постачальників. При цьому компанія переконана, що скомпрометовані ІТ-системи не містили конфіденційних особистих даних, таких як номери національних посвідчень або інформація про кредитні картки, оскільки ці дані не зберігалися в уражених системах.



Logitech повідомила, що негайно вжила заходів для розслідування та реагування, а також розпочала процес повідомлення державних органів відповідно до вимог. Компанія не очікує, що інцидент матиме суттєвий негативний вплив на її фінансовий стан, оскільки витрати на реагування, судові дії та можливі штрафи, ймовірно, покриє комплексна політика страхування від кіберризиків.

