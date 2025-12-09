HPE запустила «Olivia» - найпотужніший суперкомп’ютер Норвегії для прискорення національних досліджень у сфері AI

9 декабря 2025 г., 14:35

Компанія HPE оголосила про успішне постачання Olivia, найпотужнішого суперкомп’ютера Норвегії. Встановлена в центрі обробки даних Lefdal Mine Data Center, Olivia являє собою значний стрибок уперед для високопродуктивних обчислень (HPC), штучного інтелекту (AI) та цифрового суверенітету Норвегії. Система, що живиться відновлюваною енергією Норвегії, поєднує продуктивність та енергоефективність для підтримки національних досліджень та інновацій.



Ця інвестиція узгоджується з національною стратегією Норвегії у сфері AI, в рамках якої Дослідницька рада рекомендувала виділити 3,4 млрд норвезьких крон (340 млн дол.) на фінансування HPC та AI протягом п'яти років для забезпечення експертного досвіду, готовності та безпеки.





Olivia побудована на суперкомп’ютерній архітектурі HPE Cray EX4000 та оснащена 504 процесорами AMD Turin CPU, 304 суперчіпами NVIDIA Grace Hopper (кожен поєднує NVIDIA Grace CPU з NVIDIA Hopper GPU, використовуючи NVLink-C2C для прискорення великомасштабного AI та HPC), 5,3 петабайта сховища HPE Lustre Storage та інтерконект HPE Slingshot.



Система забезпечує збільшення національної обчислювальної потужності Норвегії на 1600% при зниженні енергоспоживання на 30% порівняно зі своїм попередником, Betzy. Станом на листопад 2025 року Olivia посідає 134-те місце у списку найпотужніших суперкомп’ютерів світу.



"Olivia являє собою значний прогрес у національних обчислювальних можливостях Норвегії, — сказала Крістен Оттестад (Kristen Ottestad), директорка із продажів та підписант HPE Norway. — Інтегруючи досвід HPE у HPC та AI з процесорами AMD та суперчіпами NVIDIA, система забезпечує масштабовану продуктивність для робочих навантажень AI та наукових досліджень, підтримуючи стратегічні цілі Норвегії в дослідженнях, інноваціях та AI".





Встановлена в Lefdal Mine Data Center, Olivia є прикладом нового покоління суперкомп’ютерної інфраструктури, розробленої з акцентом на енергоефективність. Використовуючи відновлювану енергію Норвегії та унікальну архітектуру шахти, система працює з мінімальним впливом на довкілля. Існують плани щодо повторного використання тепла, яке вона виробляє, для забезпечення теплою водою місцевих лососевих ферм.





У динамічному енергетичному ринку Норвегії, де відновлювані джерела енергії, що залежать від погоди, створюють нові виклики планування, гідроенергетика залишається критично важливою стабілізуючою силою.



Проєкт SINTEF GoHydro використав передову архітектуру Olivia для різкого покращення енергетичного планування, досягнувши прискорення на 25% завдяки використанню спільної пам'яті NVIDIA GPU.



Симуляції виробництва гідроенергії отримали прискорення до 50 разів для невеликих моделей та до 200 разів для великих, що забезпечує швидше та точніше прийняття рішень для виробників, які балансують між прибутковістю та регуляторними зобов'язаннями.



"Olivia знаменує собою новий розділ для норвезьких досліджень. Поєднуючи передову продуктивність з унікальною енергоефективністю Lefdal Mine Data Center, ми не лише прискорюємо наукові відкриття, але й робимо це відповідально", — підкреслив Хельге Странден (Helge Stranden), старший радник з HPC та сховищ Sigma2.



Olivia буде доступна дослідникам по всій країні, незалежно від їхньої інституційної приналежності, забезпечуючи справедливий доступ до ресурсів AI та обчислень. Система розширює можливості норвезьких дослідників для вирішення складних наукових завдань у галузях кліматичного моделювання, морських наук, охорони здоров'я та мовного AI.



Olivia приєднується до низки суперкомп’ютерних систем, поставлених європейським організаціям, включаючи LUMI (Фінляндія), Alps (Швейцарія) та Blue Lion (Німеччина).

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

