Понад 230 організацій закликають до національного мораторію на нові центри обробки даних

У листі, надісланому до Конгресу, понад 230 національних, державних та місцевих організацій з усієї країни закликали до повного національного мораторію на затвердження та будівництво нових центрів обробки даних. У листі згадується масове та нестійке споживання дата-центрами енергетичних та водних ресурсів, а також стрімке зростання комунальних витрат для сімей та малого бізнесу. Надсилання листа було організовано національною екологічною групою Food & Water Watch, а підписали його такі організації, як Physicians for Social Responsibility, Greenpeace, Friends of the Earth, Progressive Democrats of America, Our Revolution та Americans for Financial Reform.



У листі, зокрема, йдеться:

«Швидке розширення центрів обробки даних по всій території Сполучених Штатів, спричинене бумом генеративного штучного інтелекту (AI) та криптовалют, становить одну з найбільших екологічних та соціальних загроз нашого покоління. Це розширення стрімко збільшує попит на енергію, посилюючи забруднення викопним паливом, виснажуючи водні ресурси та підвищуючи ціни на електроенергію по всій країні... Ми закликаємо вас приєднатися до нашого заклику щодо національного мораторію на нові дата-центри, доки не будуть прийняті адекватні регуляторні норми для повного захисту наших громад, наших сімей, нашого довкілля та нашого здоров'я від неконтрольованої шкоди, яку вже завдає ця галузь».



«У той час, коли мільйони американців вже борються зі зростанням комунальних витрат, раптовий вибуховий ріст галузі великих даних (Big Data) являє собою екзистенційну загрозу для громад, які не готові справлятися з масовими екологічними та економічними труднощами, що завдають ці центри обробки даних», — сказала Венона Хаутер (Wenonah Hauter), виконавча директорка Food & Water Watch. «Єдиною розумною дією є зупинити безконтрольне розширення цієї небезпечної галузі, щоб належним чином вивчити всі можливі види шкоди, поки не стало занадто пізно».



Очікується, що попит на енергію від центрів обробки даних у США зросте до трьох разів у період між 2023 та 2028 роками. Нещодавній аналіз Food & Water Watch виявив, що до 2028 року дата-центри, що підтримують AI, можуть споживати:



720 млрд галонів води щорічно просто для охолодження об'єктів — це дорівнює понад 1 млн олімпійських басейнів або достатньо води для задоволення внутрішніх потреб 18,5 млн американських домогосподарств.



300 ТВт·год енергії щорічно — достатньо електроенергії для забезпечення понад 28 млн американських домогосподарств.



Тим часом цього літа адміністрація Трампа оприлюднила «План дій щодо AI», в якому викладені її пріоритети, пов'язані з просуванням так званого «штучного інтелекту» та галузей, що його підтримують, — включаючи масово енерго- та водомісткі центри обробки даних. Серед іншого, план Трампа має на меті ліквідацію чинних екологічних норм та правил землекористування, які він вважає перешкодою для безконтрольного зростання цих галузей.



У жовтні Food & Water Watch вперше закликала до повного мораторію на затвердження та будівництво центрів обробки даних, ставши, ймовірно, першою національною організацією, яка це зробила.

